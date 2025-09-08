Consulta Popular 2025: preguntas aprobadas, rechazadas y qué viene ahora

La Corte Constitucional ya se pronunció sobre el primer pliego de preguntas enviadas por el presidente Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa prevé que la consulta popular sea el 30 de noviembre de 2025.

La consulta popular anunciada por el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta un nuevo escenario luego de que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre el primer pliego de preguntas enviadas por la Función Ejecutiva.

El 4 de septiembre de 2025, la Corte resolvió dar paso únicamente a dos de las tres preguntas propuestas por el mandatario, debilitando así el cuestionario que Noboa había anunciado para consultar a los ecuatorianos.

Las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional

Del pliego de cinco preguntas inicialmente presentadas por el presidente Daniel Noboa, solo dos tuvieron la luz verde de los jueces de la Corte Constitucional para que sean tramitada vía enmienda a la Constitución.

Las preguntas con luz verde de la Corte Constitucional son:

Contratación laboral por horas en el sector turístico

Reducción del número de asambleístas

Estas preguntas, de acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional, sí cumplen con los requisitos para ser tramitas vía enmienda por respetar derechos adquiridos y mantener criterios de representación territorial y poblacional, respectivamente.

La Corte Constitucional tampoco dio paso a la propuesta de castración química enviada por el presidente Daniel Noboa. Cortesía: Corte Constitucional.

Las preguntas rechazadas por la Corte Constitucional

Por otro lado, la Corte Constitucional no dio paso a tres preguntas claves que el Gobierno del presidente Daniel Noboa buscaba poner en consideración de los ecuatorianos en el proceso electoral previsto para el 30 de noviembre de 2025.

Las preguntas rechazadas por la Corte Constitucional son:

Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (no procede vía enmienda)

Juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Regreso de casinos y salas de juegos a casinos de cinco estrellas

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, anunció este 8 de septiembre que el Gobierno enviará nuevas preguntas y reformulará las rechazadas por la Corte Constitucional para la consulta popular de Daniel Noboa.



El Gobierno de Noboa replanteará preguntas y presentará nuevas

Tras la decisión de la Corte Constitucional, la vocera del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, anunció este 8 de septiembre de 2025 que el Gobierno del presidente Daniel Noboa replanteará las preguntas rechazada e incluso enviará nuevas para el respectivo análisis de vía.

Aunque Jaramillo no adelantó qué temas se abordarían en las nuevas preguntas que el Ejecutivo tiene previsto enviar, sostuvo que la Secretaría Jurídica de la Presidencia ya se encuentra trabajando para presentar observaciones al a Corte y hallar una salida para la consulta popular.

