Consulta Popular 2025: preguntas aprobadas, rechazadas y qué viene ahora
La Corte Constitucional ya se pronunció sobre el primer pliego de preguntas enviadas por el presidente Daniel Noboa
La consulta popular anunciada por el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta un nuevo escenario luego de que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre el primer pliego de preguntas enviadas por la Función Ejecutiva.
El 4 de septiembre de 2025, la Corte resolvió dar paso únicamente a dos de las tres preguntas propuestas por el mandatario, debilitando así el cuestionario que Noboa había anunciado para consultar a los ecuatorianos.
⚖️IMPORTANTE| La Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones, emitió tres dictámenes relacionados con propuestas de enmienda constitucional, reforma parcial y consulta popular presentadas por el Presidente de la República. pic.twitter.com/3VDuFRYapi— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 5, 2025
Las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional
Del pliego de cinco preguntas inicialmente presentadas por el presidente Daniel Noboa, solo dos tuvieron la luz verde de los jueces de la Corte Constitucional para que sean tramitada vía enmienda a la Constitución.
Las preguntas con luz verde de la Corte Constitucional son:
- Contratación laboral por horas en el sector turístico
- Reducción del número de asambleístas
Estas preguntas, de acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional, sí cumplen con los requisitos para ser tramitas vía enmienda por respetar derechos adquiridos y mantener criterios de representación territorial y poblacional, respectivamente.
Las preguntas rechazadas por la Corte Constitucional
Por otro lado, la Corte Constitucional no dio paso a tres preguntas claves que el Gobierno del presidente Daniel Noboa buscaba poner en consideración de los ecuatorianos en el proceso electoral previsto para el 30 de noviembre de 2025.
Las preguntas rechazadas por la Corte Constitucional son:
- Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (no procede vía enmienda)
- Juicio político a los jueces de la Corte Constitucional
- Regreso de casinos y salas de juegos a casinos de cinco estrellas
La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, anunció este 8 de septiembre que el Gobierno enviará nuevas preguntas y reformulará las rechazadas por la Corte Constitucional para la consulta popular de Daniel Noboa.— Diario Expreso (@Expresoec) September 8, 2025
Más información: https://t.co/oruAnaRUnT pic.twitter.com/ZmXFnrqUYz
El Gobierno de Noboa replanteará preguntas y presentará nuevas
Tras la decisión de la Corte Constitucional, la vocera del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, anunció este 8 de septiembre de 2025 que el Gobierno del presidente Daniel Noboa replanteará las preguntas rechazada e incluso enviará nuevas para el respectivo análisis de vía.
Aunque Jaramillo no adelantó qué temas se abordarían en las nuevas preguntas que el Ejecutivo tiene previsto enviar, sostuvo que la Secretaría Jurídica de la Presidencia ya se encuentra trabajando para presentar observaciones al a Corte y hallar una salida para la consulta popular.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!