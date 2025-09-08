Gobierno replanteará preguntas para la consulta popular tras rechazo de la Corte

La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, informó este lunes 8 de septiembre de 2025, desde el Palacio de Carondelet, que el Gobierno enviará nuevas preguntas y reformulará las que fueron rechazadas por la Corte Constitucional del Ecuador en el marco del proceso de referéndum y consulta popular impulsado por el presidente Daniel Noboa.

La decisión surge luego de que el máximo organismo constitucional aprobara únicamente cuatro de las ocho preguntas planteadas por el Ejecutivo, mientras que las otras cuatro fueron rechazadas.

Gobierno cuestiona postura de la Corte

Jaramillo señaló que la Corte Constitucional está desconectada de las necesidades y preocupaciones ciudadanas, al no dar paso a propuestas que, según el Gobierno, son prioritarias para la población. Entre ellas mencionó la iniciativa sobre castración química para delitos sexuales y el fortalecimiento del financiamiento para combatir la desnutrición crónica infantil, temas que, aseguró, requieren respuestas inmediatas.

“Hay asuntos sensibles que afectan directamente a la vida de los ecuatorianos y que no pueden quedar en pausa por decisiones jurídicas. El Gobierno se compromete a insistir en ellos”, expresó la vocera presidencial.

#AHORA | Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, menciona que esta semana enviarán nuevas preguntas y replantearán otras a la Corte Constitucional para la consulta popular. pic.twitter.com/oCgxr9t8U2 — Diario Expreso (@Expresoec) September 8, 2025

Equipo jurídico prepara nuevas propuestas

De acuerdo con Jaramillo, el Departamento Jurídico de la Presidencia ya se encuentra trabajando en la elaboración de un nuevo planteamiento. Este incluirá tanto la formulación de nuevas preguntas como la revisión de las observaciones realizadas a las propuestas anteriores, con el objetivo de que se ajusten a los parámetros establecidos por la Corte.

Celec recibe informes para gestionar centrales de Progen Leer más

El Ejecutivo busca que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre reformas que considera fundamentales para la seguridad, la justicia y el desarrollo social del país.

Contexto de la consulta popular

La consulta popular y el referéndum constituyen una de las principales apuestas del presidente Daniel Noboa, quien ha insistido en que este mecanismo es clave para legitimar reformas de gran impacto social y político.

La Corte Constitucional del Ecuador rechazó cuatro preguntas y aprobó otras cuatro para el referéndum y la consulta popular de Daniel Noboa. En los últimos doce meses y de manera separada, el Presidente ha enviado 7 preguntas para el referéndum.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!