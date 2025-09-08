Gobierno anuncia avances en infraestructura, financiamiento y servicios digitales

La vocera oficial del Gobierno Carolina Jaramillo anunció nuevas medidas de financiamiento y otros avances para el Estado

La vocera oficial del Gobierno, Carolina Jaramillo, informó este lunes sobre tres medidas clave impulsadas por el Nuevo Ecuador para fortalecer la conectividad vial, el financiamiento a pequeños y medianos empresarios y la atención ciudadana a través de canales digitales.

Licitación del cuarto eje vial Bellavista-Zumba-La Balsa

El Ministerio de Infraestructura y Transporte anunció el inicio del proceso de licitación para la construcción del cuarto eje vial, que abarcará el tramo Bellavista-Zumba-La Balsa, considerado una arteria estratégica para la conexión entre Ecuador y Perú.

El proyecto, financiado con un préstamo de 150 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla el diseño, construcción, mantenimiento y supervisión de 54,57 kilómetros de vía.

Esta obra beneficiará directamente a 10.800 habitantes del cantón Chinchipe y de forma indirecta a más de 114.000 ciudadanos de la provincia amazónica, convirtiéndose en una infraestructura emblemática para la integración y el desarrollo regional.

BAN Ecuador entrega $166,3 millones en créditos PYME

La vocera también informó que el Gobierno Nacional, a través de BAN Ecuador, ha colocado 166,3 millones de dólares en 1.680 operaciones de crédito dirigidas a pequeñas y medianas empresas (PYME) en todo el país.

Desde noviembre de 2023, el Gobierno ha fortalecido el acceso al crédito productivo para impulsar la generación de empleo y dinamizar la economía local.

Solo en lo que va de 2025, se han entregado 76,3 millones de dólares mediante 739 operaciones de crédito. Este financiamiento se consolida como un instrumento estratégico de desarrollo social y económico, respaldando a los pequeños y medianos empresarios para que puedan consolidar y expandir sus negocios con apoyo estatal.

IESS habilita canales digitales para denuncias y quejas

Finalmente, Jaramillo anunció que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha implementado canales automatizados para tramitar denuncias y reclamos de forma inmediata.

Los ciudadanos pueden registrar sus casos a través de dos plataformas principales:

Ambos canales estarán disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, garantizando un seguimiento oportuno a las denuncias por mala atención y a los reportes de posibles actos irregulares.

