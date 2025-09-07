Catedráticos elaborarán banco de preguntas para el concurso del CNE

Los docentes se reunirán para elaborar las preguntas y casos que deberán resolver los postulantes del concurso del CNE

El banco de preguntas que elaboren los catedráticos serán guardados en un servidor, cuyo aparato contará con custodia policial.

El equipo de catedráticos se reunirá este lunes 8 de septiembre de 2025 en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para redactar y elaborar el banco de más de 400 preguntas y los casos prácticos, que deberán resolver los 163 postulantes del concurso público para renovar parcialmente el Consejo Nacional Electoral (CNE).

(Te invitamos a leer| El movimiento RETO, de Raúl Chávez, enfrenta posible sanción ante el TCE)

El trabajo lo realizarán en el centro de integración ciudadana, ubicado en la antigua sede del Consejo, en el sector de Santa Prisca, centro de Quito. Allí, el equipo de catedráticos, conformado por siete docentes principales y suplentes, recibirá una inducción del Sistema Informático de Concursos de Oposición para Designación de Autoridades (Scoda). Luego comenzará a elaborar el cuestionario.

Está previsto que los catedráticos, especializados en Derecho Electoral, Derechos Humanos, Derecho Administrativo, Ciencias Políticas y datos estadísticos, laboren en computadores sin conexión a internet, los cuales estarán enlazados a un servidor principal.

Policía custodiará el sistema del banco de preguntas

El cuestionario se guardará en el sistema, cuya plataforma se alojará en aquel servidor. Este aparato será ingresado en una caja fuerte y entregado a la policía para que lo custodie hasta las 10:00 del próximo 15 de septiembre, día en el que los postulantes rendirán el examen escrito.

El proceso para renovar parcialmente a los vocales del CNE, finalmente, avanza, después de que la Comisión ciudadana de selección denunció el pasado 8 de agosto que el Consejo de Participación mantenía estancado al concurso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!