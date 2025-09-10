Expreso
El Pleno del CPCCS está conformado por siete consejeros.ARCHIVO: CPCCS

Concurso fiscal general: crece la veeduría ciudadana, ¿cuántos están admitidos?

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) admitió a más personas en la veeduría ciudadana del concurso

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) admitió este miércoles 10 de septiembre de 2025 la incorporación de más personas a la veeduría ciudadana que vigila el concurso para la selección y designación del próximo fiscal general del Estado.

Tras aprobar el informe de admisibilidad, el Pleno del CPCCS incorporó a 101 ciudadanos más a la veeduría para vigilar el concurso para la selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Ellos se suman a las 542 personas admitidas en el primer llamado para la veeduría.

Según informó el CPCCS, una vez que los 101 ciudadanos han sido admitidos para participar en la vigilancia del concurso, deberán acudir a una capacitación para que se incorporen al trabajo que ya está realizando la veeduría en funciones.

Comisión Ciudadana del concurso para fiscal general avanza

Por otro lado, el 8 de septiembre de 2025, el CPCCS conoció que 32 postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de fiscal general cumplieron con los requisitos, no están incursos en inhabilidades reglamentarias y pasan a la etapa de calificación de méritos.

Los postulantes que se consideren afectados por la resolución de admisibilidad, podrán solicitar su reconsideración de manera motivada. Una vez culminada esta fase, los postulantes pasarán a la siguiente etapa par conformar la comisión.

