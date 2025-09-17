Expreso
Subsidio al diésel
Daniel Noboa defendió la eliminación del subsidio al diésel y acusó a sectores ilegales de financiar oposición política.FLICKR

“Traficantes y mineros ilegales usan a políticos”: Noboa sobre subsidio

El presidente Daniel Noboa cuestionó la postura de los correístas frente al fin del subsidio al diésel

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió este 17 de septiembre de 2025 a las críticas de varios sectores políticos tras el anuncio de la eliminación del subsidio al diésel.

En entrevista con Radio Gaviota, el primer mandatario aseguró que los principales contradictores de la medida son traficantes de combustibles y mineros ilegales, quienes se benefician del subsidio e incluso cuentan con respaldo político.

“Traficantes de combustibles y mineros ilegales están queriendo agitar y usan a actores políticos para que hagan relajo, porque son ellos quienes financian sus campañas”, afirmó Noboa.

Noboa: la RC contradice a Rafael Correa

El presidente también se refirió al movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), que recientemente intentó impulsar en la Asamblea Nacional una moción de rechazo a la eliminación del subsidio.

“La bancada de la Revolución Ciudadana estaba rasgándose las vestiduras, haciendo relajo. Pero si Correa pasó diciendo en su gobierno que el subsidio era una medida perversa. Su propia gente está yéndose en contra de lo que dice su líder”, cuestionó Noboa.

Noboa sobre Iza: puede protestar, pero “nosotros somos más”

De igual forma, el mandatario se refirió a Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien ha manifestado reparos por la eliminación del subsidio al diésel.

DANIEL NOBOA EN PIÑAS

Consulta Popular 2025: ¿Eliminación del subsidio al diésel puede afectar al Gobierno?

Leer más

“Algunos se fueron hasta Azuay a la marcha, pero ahí (en Latacunga) no estaban. Nosotros teníamos a la gente alrededor de la Gobernación cantando el Himno Nacional. Eso no fue pagado”, señaló Noboa.

Además, afirmó que Iza ya no tiene la misma fuerza política de antes. “En la primera vuelta de las últimas elecciones le ganamos 38 a 29 en la provincia de Cotopaxi. El levantamiento o accionar lo podrá hacer, pero con su gente. Nosotros somos más”, concluyó.

