Sin toque de queda para los delitos

Desde el 2 de abril del año en curso la Zona 8, que está integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, regresaron a un régimen de toque de queda desde la 01:00 hasta las 05:00 durante 60 días. Se aplicó también en las provincias de Santa Elena y Los Ríos

La medida se suma a la ya existente en Esmeraldas, que vive también con toque de queda en el mismo horario, pero desde el pasado 3 de marzo, hasta el 3 de mayo de 2023.

En ambos casos se usó un decreto ejecutivo “por grave conmoción interna” y en los documentos se detallan los delitos dados en los territorios que justifican la instauración del toque de queda, además de recordar los hechos más estremecedores, como el caso del hombre bomba, la detonación de explosivos y los tipos de muertes violentas.

El objetivo de las dos declaratorias es “precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos, el orden público y la paz social” se lee en sus archivos.

Pero en esos papeles se evidencia una falta de concordancia para la aplicación del toque de queda desde la 01:00 hasta las 05:00, porque en este lapso es cuando menos delitos se registran. Por ejemplo, en el Decreto 706 que es para la Zona 8, Santa Elena y Los Ríos, hay 58 actos delictivos que “justifican la medida”, pero apenas ocho de ellos se cometieron en horas de la madrugada. En su mayoría ocurrieron a plena luz del día y otros en horas de la noche.

La gente se encierra por miedo sin toque de queda, pero ponerlo en horas en que no se comete delito es la medicina equivocada para la enfermedad”.

Julio César Cueva, abogado penalista

En cambio, el 681, creado para la provincia de Esmeraldas, documenta los casos pero sin horarios. En mayor proporción se trata de la compilación de las notas de prensa desde el inicio del año hasta el 2 de marzo en cuestiones de captura de droga, muertes violentas y más delitos. Se anexan los enlaces de las páginas webs de medios de comunicación que hablan de los temas.

Luego de ello, se hace una cronología de los hallazgos hechos por la Policía Nacional, pero tampoco se especifica en qué horarios se cometieron los crímenes. Luego el informe culmina con una infografía acerca de los resultados de los operativos policiales en Esmeraldas.

Es así que se resalta el trabajo de la policía con sus propias estadísticas, que han registrado 70 muertes violentas, 374 robos de todo tipo, 81 decomisos de droga, la detención de 94 personas y la aprehensión de 1.432 kilos de droga. Después de estas cifras, se pide el estado de excepción con toque de queda como una “medida necesaria, idónea y proporcional” para el territorio.

El abogado penalista Joan Paúl Egred considera que en los casi dos años de mandado del presidente Guillermo Lasso, “se ha aprendido” que el estado de excepción con toque de queda no logra los resultados esperados, porque en primera instancia se ha viciado el recurso.

Los comunicados y las promesas de estrategias ya son inútiles, porque la ciudadanía vive todos los días el azote de la delincuencia”.

Joan Paúl Egred, abogado penalista

“Como su mismo nombre indica, debe ser una medida inusual o excepcional. En seguridad pública no es una ayuda efectiva porque no está diseñada para eso, es para superar una catástrofe puntual a través de la herramienta. La delincuencia no es atípica en el país, necesita un combate permanente. Es una estrategia poco efectiva que no va a reducir los crímenes de una vez por todas, ni tampoco las cifras anuales”, argumenta.

Egred enfatiza que una muestra de la ineficiencia de las medidas aplicadas es que las muertes violentas siguen en aumento: hasta el 10 de abril pasado eran 1.826 casos, y el viernes en el complejo carcelario de Guayaquil hubo un enfrentamiento armado por varias horas que según cifras oficiales dejó 12 fallecidos.

Diario EXPRESO solicitó a la Policía Nacional el detalle de la incidencia criminal en Ecuador y las cifras demuestran que el momento en el que más se cometen delitos no es la madrugada, sino las horas de la tarde y la noche. Los picos más altos por día son de 15:00 a 16:00, de 18:00 a 19:00 y de 21:00 a 22:00 (revisar gráfico).

Estas cifras concuerdan con inconsistencias en las justificaciones de los decretos ejecutivos. La mayoría de los delitos se cometen de tarde y de noche; solamente una minoría ocurre en la madrugada.

Julio César Cueva, también abogado penalista, dice que según lo que presentan las autoridades, la aplicación del toque de queda es para no tener complicaciones legales y ser más rápidos en temas de allanamientos sin esperar la orden judicial.

“Entiendo que es para la delincuencia organizada, porque hay gente cometiendo atentados. El tema es que la efectividad no existe porque el problema es de larga data y constante. La medida dura en el mejor de los casos seis meses. Lo usan para bajar la percepción ciudadana de que no estamos en manos de la delincuencia”, dice.

Sostiene que lo ideal para el Ecuador sería que mientras se ejecuta el estado de excepción, se elabore un plan para atacar de forma permanente esta crisis, “porque si no, al día siguiente del estado de excepción las cosas vuelven a estar como estaban antes”. Y es que desde 2021 no se ha mostrado un cambio de plan en la política de seguridad.

Por su parte, Egred apuesta por la “mano dura y actuar sin miedo dentro de las normas jurídicas, tratados internacionales y más instrumentos”, porque “los comunicados y declaraciones no tienen efecto en los resultados reales de seguridad”.

Cueva identifica también que “encerrar a los ciudadanos en horarios en los que no se cometen delitos es como dar medicina para la enfermedad equivocada”. Sin embargo, reconoce que la población “se encierra con o sin toque de queda, por el miedo colectivo y las cifras que revelan la realidad existente en el país” .