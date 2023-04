Una acción vale más que mil palabras. Y el aviso que ejecutó el Consulado de Estados Unidos a sus ciudadanos en Guayaquil sobre una serie de atentados dados en la madrugada de ayer frente a las declaraciones del ministro del Interior, Juan Zapata, quien enfatizó que no fue comunicado de la alerta, puso en evidencia el tipo de coordinación que existió en seguridad, la misma que se ha exaltado en los dos últimos años.

“Están tomando sus distancias en pro de Ecuador, entiendo que EE. UU. quiso prevenir cualquier evento de gran magnitud porque la información capaz no llegaba a tiempo a la población y no se prevenía. Tal vez ya ha pasado antes y la alerta al Estado no ha funcionado para que se ejecute con celeridad; recordemos el anuncio de los narcogenerales y cómo quedó la situación”, dijo la internacionalista Irene Valencia.

Zapata expuso que están investigando quién proporcionó las informaciones de los atentados al Gobierno norteamericano porque “ningún oficial” de inteligencia, del Interior o de la Policía Nacional lo hizo.

“Quizá lo más acertado era que nos llame y verifiquemos, porque en momentos de tanta sensibilidad, cualquier acción que tomemos, nos puede aumentar esta crisis que estamos viviendo”, apuntó Zapata.

Explosión. La fachada de una farmacia distribuidora ubicada en Pascuales quedó destruida por una detonación. Granasa

Diario EXPRESO pidió a la diplomacia norteamericana una contestación sobre los reparos de Zapata por no ser contactado en el tema y se indicó que no habrá un pronunciamiento al respecto, y que tampoco “hay comentarios sobre las declaraciones” del ministro.

No es la primera vez que Estados Unidos emite una alerta sobre asuntos de seguridad nacional, hace tres semanas reveló en un informe que luego de un minucioso estudio se encontró que uno de cada diez policías estaba involucrado en casos de delincuencia organizada.

Adicional a esta situación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este último miércoles que Ecuador es un ejemplo que la política antidroga actual “no sirve” y que se refleja en la criminalidad y la violencia existente. Lo que a su criterio significa una piedra de tropiezo para mantener una posición firme contra el narcotráfico.

“La violencia de Ecuador es mayor que Colombia y eso tiene que ver con las nuevas circunstancias del narcotráfico, cada vez es menos colombiano”, señaló el mandatario en referencia a los atrasos dados en la vía que conecta a ambas naciones en la frontera con Esmeraldas.

“Se nos va volviendo ilusorio el que América Latina y el Caribe puedan tener una posición unificada y nueva de una política antidroga que no necesariamente es la que rige porque no sirve y Ecuador es un ejemplo de por qué no sirve”, agregó Petro en su discurso de posesión de nuevos embajadores.

Por ello, planteó una nueva unificación para la lucha regional contra el narcotráfico. Sin embargo, Rafael Padilla, experto colombiano en tecnologías de seguridad, dijo que: “Hay que hacer cumplir las leyes, trabajar en conciencia ciudadana y denunciar lo irregular. En Colombia bajan las denuncias y dicen que bajó el delito. Lo que pasa es que la gente se aguanta o procede por mano propia porque se siente inerme”.

Mientras que Diego Pérez reitera que el silencio de Estados Unidos responde a incertidumbre que se genera por la poca respuesta que da el Estado a sus problemas propios de gestión de seguridad, pero hace un llamado a tomar medidas.

“Para Ecuador ya es muy difícil, enfrentar sus temas con ayuda que no solo viene desde EE. UU., sino también de Colombia. Entonces debe considerar esas posturas y comentarios porque son quienes les ayuda a lidiar con sus problemas”.