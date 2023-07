Los suscriptores, las voces que dan fuerza a EXPRESO

Cumplir medio siglo no lo logra todo el mundo, es una reflexión recurrente de los lectores de este medio de comunicación. Su fidelidad y apego al contenido que expone día a día EXPRESO obedece a la calidad de los productos que desde las salas de redacción se fraguan a partir de la realidad que se presenta y que cambia constantemente.

Saber que este día cumple 50 años un medio que fue fundado con la idea de llegar a todos los rincones del país y sostenerse en el tiempo los llena de gusto y satisfacción.

“Leer noticias que tienen un peso investigativo, que denotan responsabilidad, compromiso, no solo con su trabajo sino también con el lector es gratificante. Deseo que sigan así, firmes y decididos a informar la verdad, a contrastar las noticias y a dar reportajes veraces y oportunos. Larga vida para ustedes”, dice Lautaro Ojeda, uno de los más asiduos consumidores de este producto comunicacional.

Los suscriptores, que son la fuerza de este Diario, destacan además la participación de los analistas en cada una de las publicaciones y ese nexo que hay con la academia y el barrio. Que se sienten escuchados y ese es una de las características que más valoran, piensan. Que es un placer leernos a través de las distintas plataformas, concluyen.

En la celebración de sus 50 años quiero destacar su página editorial donde están versados analistas que con conocimiento profesional, elegante prosa o fustigantes condenas a la corrupción, inoperancia y desidia de los poderes públicos, son ya parte de la historia del más ilustrado e insobornable periodismo ecuatoriano.

Alberto Montalvo Landín, abogado

EXPRESO se preocupa por hacer conocer los problemas que afrontan las diferentes instituciones públicas y eso quiero que lo siga haciendo. Nos escucha, a través de sus periodistas y sus espacios de opinión. Nos instruye. Anhelo que sus notas sigan hablando de la importancia de la planificación.

Laura Gómez, líder comunitaria de Urdesa

Espero que este Diario continúa contando los problemas y soluciones de los distintos sectores de la ciudad. Que planteé propuestas y lo haga bajo la visión de especialistas y la academia, ambos vitales para crear una hoja de ruta para ir transformando y mejorado las ciudades y el país.

Paúl Palacios, diseñador gráfico y fotógrafo

Me siento muy satisfecho por las investigaciones que presentan. Tienen un contenido plural y diverso. El equipo con que cuentan es muy profesional para cada reportaje que realizan, son muy completos. El periódico es un legado gigante de Galo Martínez Merchán y le hace honor al proyecto de vida.

Julio César de la Roche, comunicador Social

Felicitaciones por los 50 años de la ardua tarea de poner en contacto a los ecuatorianos con EXPRESO y por medio de la comunicación ayudar a solucionar los muchos problemas sociales , políticos y de salud que vivimos en el día a día. Para el próximo año esperamos nuevas maneras de llegar al público en general y hacernos sentir que podemos seguir contando con ustedes.

Ivonne Pinzón, líder comunitaria

Que los años venideros sean para EXPRESO la ratificación del sentido democrático, cívico y de apertura a las opiniones de quienes, al igual que el Diario buscan el crecimiento rectilíneo de nuestro Ecuador. Les deseo nada más que lo mejor, que vengan muchos años más.

Ivo Orellana, exdirector provincial de Educación del Guayas

EXPRESO llega a lectores de todos los rincones del país. Miguel Canales Leon

Soy fanático de EXPRESO, lo leo cada día, todos, cada que llego del trabajo. A futuro, me gustaría que el Diario disponga de una edición web en español e inglés, y con artículos originales seleccionados. Así se consagraría aún más como una gran hemeroteca especializada en publicaciones periódicas.

Felipe Espinoza, arquitecto y urbanista

Lo que deseo en los próximos años de EXPRESO es ver que la academia de las futuras generaciones continúen teniendo ese apoyo incondicional que ustedes les dan para solucionar los problemas de la ciudad, la región y el país. Que todo lo que han hecho en sus primeros 50 años continúe.

Napoleón Ycaza, profesor fundador de la Universidad Técnica de Machala

Lo leo desde hace 24 años, cuando llegó por primera vez a mi puesto de trabajo. Les pido que no desmayen como periodistas y como dueños. Sigan dando información verificada, objetiva y contrastada. La prepotencia ha querido tumbar a la prensa como ustedes pero no ha podido. Qué alegría saber que cumplen 50 años.

Fabián Velásquez, jubilado

Hay una continuidad y coherencia en el contenido y formato que presenta EXPRESO. Esto es muy importante. Los editorialistas son valientes, claros y pautan la visión general de los lectores. La variedad de productos y de contenido es oportuno. Los titulares de las noticias incitan a leer más, saber más, en lugar del morbo.

Lautaro Ojeda, Investigador y experto en seguridad

Me siento muy a gusto con el periódico y con las secciones que tiene. Leo todo, me gusta mucho la línea editorial que maneja. Es un medio que da información oportuna y buena. Noto que está ingresando con fuerza a Quito, pero si sería bueno que se amplíe a dos páginas para que haya más acogida en la ciudad.

Guillermo Ibarra, jubilado

¡Felicitaciones Diario Expreso por sus 50 años de éxito en la era digital! Admirablemente han desafiado los pronósticos y se han mantenido como un pilar de información confiable y de entretenimiento. Como lector celebro sus logros y agradezco la calidad y diversidad de contenidos. Sigan cosechando tantos éxitos como hasta ahora.

Carlos Pérez, abogado

Me gusta mucho el diario EXPRESO y he mantenido más de 15 años la suscripción porque es un periódico muy ágil, muy interesante que siempre sacan noticias del día y cosas novedosas. La página que más me gusta es de editoriales y opinión por la orientación que dan. Les deseo muchos años más y éxitos siempre.

Miriam Narváez, docente

EXPRESO cumple 50 años informando para sus lectores. Miguel Canales Leon

Felicito a EXPRESO por sus primeros 50 años, y aprovechando la fecha solo deseo que siga siendo ese Diario cercano con la comunidad, que ayuda a sus barrios, los escuche y apuesta por proyectos de jóvenes emprendedores.

Carlos Guerrero, líder comunitario

Quiero felicitar al medio porque son periodistas honestos, objetivos y que siempre están prestos para atender a la comunidad. Han llegado a cada rincón de Quito y siempre están abiertos para hacer eco de las necesidades de los barrios, así como del país. Le auguro lo mejor en lo posterior y sigan siempre firmes.

María Augusta Catz, dirigente barrial

Me encanta EXPRESO y me da mucha alegría que cumpla 50 años. Me gustaría que sigan elaborando noticias innovadoras. El diseño que manejan es perfecto y también el respeto que guardan a su público es único. Nuestra inclinación por este medio fue porque informa con la verdad, no como otros que dicen cualquier cosa sin contrastar. ¡Sigan creciendo!.