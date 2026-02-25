Subasta de medicamentos: Neira revela sabotaje y nuevas reglas para la transparencia

José Julio Neira confirmó que el Sercop relanzó un proceso de subasta inversa para 193 medicamentos.

El Secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira, confirmó que el Sercop relanzó un proceso de subasta inversa para 193 medicamentos, luego de un intento fallido en 2025 que fue dado de baja por “falta de transparencia” y fallas tecnológicas.

En entrevista con Teleamazonas, el funcionario defendió la contratación por catálogo como herramienta para reducir discrecionalidad y “cerrar espacios al chanchullo” en hospitales y otras entidades del Estado.

Por qué se cayó el primer proceso y qué cambia ahora

Neira explicó que la primera subasta fracasó por problemas técnicos y baja participación de proveedores, especialmente en moléculas especializadas donde el mercado es reducido. Aseguró que esta vez se reforzaron las plataformas y que el Gobierno trabaja con el Ministerio de Salud Pública y el IESS para registrar más fármacos en el catálogo y promover la participación del sector privado y la sociedad civil.

“Di de baja el proceso fallido de 2025 por falta de transparencia. Ahora lo relanzamos con herramientas tecnológicas reforzadas y el objetivo de catalogar todas las moléculas incluidas”, dijo.

El funcionario respondió también a cuestionamientos de la Comisión Anticorrupción, que calificó como “inadmisible” el manejo del proceso previo: “Sus comentarios son atendibles, pero la decisión correcta fue anular y corregir, y eso hemos hecho”.

Neira enmarcó el relanzamiento de la subasta en una transformación integral de la contratación pública, respaldada por un préstamo del BID de $22,9 millones, destinado a tecnología, procesos y asistencia técnica internacional.

Entre los cambios destacó la incorporación del criterio de “valor por dinero”: no solo comprar lo más barato, sino mejor calidad y sostenibilidad del suministro. Un equipo de expertos regionales apoya al Sercop en la adopción de estándares y buenas prácticas.

Capacitación y encuentro nacional en marzo

Para cortar el “círculo vicioso” de procesos fallidos por desconocimiento normativo, Neira anunció un encuentro nacional de contratación pública en la segunda semana de marzo, con sociedad civil y proveedores, y una agenda para ampliar capacitaciones, incluso mediante convenios con universidades.

El objetivo, sostuvo, es que los cambios se comprendan y se apliquen de manera homogénea en todo el aparato estatal durante 2026, en un despliegue progresivo.

El funcionario defendió el catálogo electrónico porque limita la negociación directa con unidades contratantes (“el chanchullo”) y estandariza precios y requisitos. Admitió, no obstante, que en segmentos altamente especializados hay pocos oferentes, por lo que se requiere estimular el registro y abrir la cancha a nuevos proveedores confiables.

