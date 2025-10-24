“Su sueño es colocarme en la extrema derecha”: Noboa sobre la oposición

El primer mandatario de Ecuador no relaciona su forma de gobernar con la de los presidentes de Estados Unidos y El Salvador

El presidente Daniel Noboa fue entrevistado por el periodista Fernando del Rincón, en Latacunga, el jueves 23 de octubre.

La forma en la que está gobernado Daniel Noboa fue analizada en la entrevista que Fernando del Rincón le hizo, el jueves 23 de octubre, en el programa Conclusiones de CNN. Esto se realizó en la provincia de Cotopaxi.

De acuerdo con las declaraciones del periodista, el estilo del régimen de Noboa es visto, en el exterior, como el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Según manifestó, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ha calificado así.

Sin embargo, Noboa no afirmó que su forma de gobernar sea similar a la Bukele -en la manera cómo se ha enfrentado a las pandillas, dijo del Rincón- ni al de Trump -con el narcotráfico-, sino de asentar de que la manera en cómo se enfrente a “gente muy mala” ha sido “no ortodoxo”. Además, a su juicio, los opositores al régimen lo han querido ubicar en ese sitio.

“Para nuestros opositores, el sueño de ellos es colocarme, a mí, en la extrema derecha para ver si es que así, ellos se vuelven los socialdemócratas”, expresó Noboa. Pero él considera que su gobierno es “un proyecto de socialdemocracia bien moderada”.

¿Por qué afirma que abraza esa ideología?

Eso, porque “todas las compensaciones que nosotros hemos dado en la eliminación del subsidio no es una práctica de derecha”. Tampoco el “ir a las comunidades indígenas a darle el apoyo”. Así también dijo que su Gobierno es un “proyecto bastante diverso y de mucho consenso nacional”, pero omitió que él fue quien sostuvo, durante el paro nacional, que no dialogaría con los manifestantes.

¿Con qué Gobierno se asemeja Noboa?

Por otro lado, aseguró que “los mecanismos de reducción de pobreza que nosotros hemos establecido se parecen más a (Luiz Inácio) Lula (presidente e Brasil) que a Bukele”. Por lo que no reconoció que la forma en cómo ataca a la minería ilegal sea igual al de sus coidearios, ya que “en Brasil se ha luchado contra la minería ilegal y han bombardeado bocaminas”.

Por lo que, a su juicio, y ante las insistencias del periodista en buscar semejanzas con la forma de gobernar de Bukele y de Trump, Noboa manifestó que todo depende del “posicionamiento que uno le quiere hacer”.

