Solanda Goyes: "Fausto Murillo es quien debe explicar sus omisiones"

La vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, conversa con EXPRESO sobre la administración de Álvaro Román está cometiendo una irregularidad al no convocarla al pleno. También responde a la acusación de Fausto Murillo indicando que él es quien debe desvelar sus intereses.

¿Por qué no la quieren en el pleno de la Judicatura?

Después de que fui convocada (a inicios de 2024), expuse propuestas para pagar la deuda del Consejo de la Judicatura con el Ecuador y con la propia Función Judicial.

¿En torno a qué temas?

Trabajar en un proceso transparente para la selección de Corte Nacional de Justicia, evaluar a los funcionarios judiciales, una reforma de control disciplinario... Eso fue lo que no les gustó.

El vocal Fausto Murillo también dice que incomoda, ¿qué intereses se contraponen en el pleno de la Judicatura?

Yo he mostrado mi trabajo durante cinco años desde la Dirección Nacional de Acceso de la Judicatura. Hemos trabajado en función de los intereses de las competencias de la dirección, principalmente, dirigidos a la violencia de género, promoción de la mediación, el pluralismo jurídico (...).

Murillo dijo a EXPRESO que el correísmo y el Partido Social Cristiano quieren “tomarse la justicia”, ¿se siente aludida?

No me siento aludida porque yo nunca he estado al servicio de ningún partido político que pueda contaminar mi accionar. Es él (Murillo) el que tendría que responder por la cantidad de omisiones que ha tenido a lo largo de estos años...

¿Responder sobre qué?

Ya es cinco años vocal. Ha tenido una mayoría junto con Juan José Morillo y Maribel Barreno, ambos procesados penalmente. Es él (Murillo) quien tiene que responder al país el porqué no ha trabajado en lo que tenía que hacer...

¿Como qué?

Ha manejado el área de control disciplinario durante todos estos años y, por ejemplo, el juez (Emerson) Curipallo, ahora involucrado en el caso Metástasis, ha tenido más de 35 procesos disciplinarios y nunca fue sancionado. El juez Ángel Lindao, también involucrado en el caso, tiene más de 60 procesos y en todos ha sido absuelto. Eso es responsabilidad de él (Fausto Murillo).

Entonces, ¿cuál es, según usted, el interés que defiende el vocal Murillo? ¿Es él quien tiene intereses partidistas?

Es conocido que él fue un aliado desde el sistema judicial para el expresidente Guillermo Lasso. Además, está muy interesado en tener espacios de poder con el ánimo de conseguir votos en la Asamblea Nacional para que se lo absuelva de su juicio político.

Respecto a su presencia en el pleno, el presidente Álvaro Román y Fausto Murillo han explicado su situación. ¿Por qué argumenta que debe ser convocada al pleno?

Yo no soy quien argumenta, lo dice la ley. El artículo 258 del Código de la Función Judicial señala que ‘los miembros del Consejo de la Judicatura, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus alternos’...

¿Tomará acciones legales por el actuar del presidente Álvaro Román?

Es él quien tiene la facultad de convocar y quien está incumpliendo de manera directa (la norma). Todavía no he tomado la decisión de hacerlo, pero si esto fuera judicializado, sobre quien recaerá la recriminación jurídica será sobre Álvaro Román. Lo que he hecho es presentar un reclamo administrativo, misma que ha merecido la intervención de la Defensoría del Pueblo (...).

Pese a este impase, la administración de Román ha sido bien vista por anular el concurso de jueces de Corte Nacional y dar marcha atrás en la prórroga de magistrados...

Esas dos acciones fueron impulsadas por mí, cuando estuve actuando como vocal en sustitución de Xavier Muñoz. La visión, el análisis jurídico (de estas decisiones) fueron aportados desde mi intervención y conversaciones directas con el presidente Álvaro Román.

