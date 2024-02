Fausto Murillo: “El plan correísta para tomarse la justicia sigue en pie”

Contexto: El vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo atiende a EXPRESO en medio del juicio político seguido en su contra en la Asamblea Nacional. Proceso que, según dice, pretende sacarlo de la Judicatura con el objetivo de que el correísmo y el socialcristianismo puedan tomar el control de la justicia.

- ¿Por qué es relevante su juicio político, si parece añejo y sin consecuencias?

- Porque estamos puertas de comenzar el nuevo concurso para la selección de 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Este es el tercer intento para sacarme de ese organismo porque las dos fuerzas que están tras el control de la administración de justicia saben que yo soy su peor obstáculo.

- ¿Cuáles son esas fuerzas?

- Eso está claro: los dos interpelantes son el exasambleísta Luis Almeida, representante del socialcristianismo, y la asambleísta Viviana Veloz, representante de los correístas. Eso es porque soy el obstáculo que no les permite meterle la mano en la justicia.

- ¿La intención de sacarlo tiene relación con el concurso de jueces de Wilman Terán?

- El concurso debió iniciar en marzo de 2023 y mi juicio lo presentó el asambleísta Luis Almeida en marzo de 2023. Fíjese en la coincidencia. No obstante, ese proceso arrancó en julio por decisión del pleno que tenía mayoría correísta y socialcristiana porque entraron Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno.

- ¿Qué efecto provocó el ingreso de ellos?

- En el concurso hubo las peores irregularidades, y el correísmo y el socialcristianismo nunca dijeron nada. Yo siempre evidencié las irregularidades de ese concurso que estuvo diseñado para que lleguen a la Corte nuevos jueces hechos a su medida.

- Entonces, ¿qué sucedió?

- Ese plan se cayó con el escándalo del caso Metástasis porque de un momento a otro tuvimos a un presidente de la Judicatura con prisión preventiva y, posteriormente, otro vocal detenido con prisión preventiva. Además, la otra vocal está con medidas alternativas. Ese escándalo provocó que asuma la presidencia temporalmente Álvaro Román...

- Román decidió dar marcha atrás a ciertas decisiones...

- Los tres hemos tomado dos decisiones fundamentales para evitar la avanzada del correísmo y el socialcristianismo: anulamos la decisión que tomó la mayoría de Terán, prorrogan en sus funciones a jueces. Además, anulamos el concurso para seleccionar a los nuevos jueces y lo vamos a iniciar.

Entrevista. En la cita, el vocal del Consejo de la Judicatura expuso sus impresiones sobre el proceso del juicio político. RENE FRAGA

- ¿Ahora están montando uno nuevo con su juicio?

- Claro. A pesar de las irregularidades evidenciadas y denunciadas ante la opinión pública, estas dos fuerzas seguían con el concurso. No les importaba nada, sino seguir en el concurso. Pero ahí llegó el caso Metástasis.

- ¿Y si lo censuran?

- No olvidemos que en este momento estamos actuando tres vocales y está el proceso de selección para el vocal que viene de la Defensoría Pública. Si yo salgo, sube Elsy Celi, que es de la línea de Terán y existe la posibilidad de que el representante de la Defensoría Pública sea de esa tendencia. Nuevamente, podrían tomarse el control.

- ¿Cómo es posible que la Judicatura no haya sacado ya de la institución al vocal Xavier Muñoz si está en la cárcel? ¿No es absurdo que estando preso siga siendo vocal?

- El vocal Muñoz contaba con 16 días de vacaciones y los solicitó. En ese lapso, el presidente Álvaro Román convocó a la vocal suplente Solanda Goyes para que actúe como suplente en 5 sesiones.

Si salgo, sube Elsy Celi, de la línea de Terán. Existe a posibilidad de que el vocal de la Defensoría Pública también lo sea.

- ¿Pero por qué no pueden? Suena absurdo.

- Lamentablemente, hay un vacío jurídico. Los vocales del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a la Constitución y a la ley, solo están sometidos por incumplimiento de funciones a un juicio político. Además, los vocales de la Judicatura no estamos sujetos al régimen disciplinario y, en este caso, el vocal Xavier Muñoz está ausente porque físicamente está imposibilitado de asistir al Consejo. Sin embargo, la figura disciplinaria de abandono no está vigente para los vocales.

- ¿Cuál sería una alternativa?

El otro camino es que el vocal Muñoz renuncie o que sea llamado a juicio penal y ahí sí la ley es clara, y dice que un servidor o una autoridad que es llamado a juicio pierde el derecho a pertenecer al Consejo de la Judicatura.

- ¿Es decir, el camino es sacarlo a usted, poder hacer una mayoría y hacer el nuevo concurso de jueces a su medida?

- Si se afecta con la política a ese nuevo concurso, lo único que harán es que jueces de la Corte no lleguen con la debida legitimidad. Por eso es necesario que los vocales mantengamos una línea institucional y estemos apartados de los intereses políticos. Yo soy técnico, la vocal Yolanda Yupanqui igual cosa y el doctor Álvaro Román es un académico. No permitiremos que se le meta la mano a la administración de justicia y nos aseguraremos que a la CNJ llegue gente proba que sirva a los intereses de la justicia y no a los intereses de quienes están fuera de la ley.

