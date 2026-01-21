Sin control ni defensa: cuando las autoridades llamadas a vigilar guardan silencio

Ante denuncias por falta de medicinas y mala actuación de servidores, se vuelve la mirada a la Contraloría y Defensoría

En Ecuador, frente a hechos que llaman la atención de la opinión pública y cuando no se escuchan pronunciamientos del Defensor del Pueblo ni del Contralor General del Estado las miradas apuntan al origen del problema: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La activista Pamela Troya ha insistido en que su lucha no fue para desplazar a la llamada Liga Azul, leal al correísmo, y dar paso a una Liga Morada, cercana a ADN.

RELACIONADAS La inacción abre el camino a normalizar la impunidad en Ecuador

“No tenemos Defensor del Pueblo, es mi respuesta más corta. Es el reemplazo del anterior sentenciado (Freddy Carrión), desde septiembre del 2021”, anota Troya. Recuerda que el Cpccs no empieza ese proceso para elegir al nuevo y que Córdova “no cumple con el perfil”, ya que no ha podido manejar ni graves denuncias dentro de la institución.

EXPRESO ha buscado conocer por qué el Defensor no se pronuncia ante casos relevantes, como HealthBird, desde el 15 de diciembre, pero no ha sido posible. Ayer, también se buscó una reacción en torno a la crisis de salud, falta de medicamentos, las denuncias en torno al intento de vender terrenos en Santa Elena (periodistas y ciudadanos hablan de que su vida está en riesgo), entre otros casos. La institución indicó que se encontraba en una reunión fuera de la oficina.

En las redes sociales de la institución se observa que César Córdova, defensor del Pueblo, ha estado en eventos junto a la vicepresidenta María José Pinto; y ministros como Nataly Morillo, de Gobierno; o John Reimberg, del Interior.

Contrato CNT–HealthBird: Defensoría y Asamblea pueden intervenir por reserva 15 años Leer más

El Defensor del Pueblo habló sobre conflictividad social en Bolivia

La voz de Córdova no se ha oído en el país, pero sí en Bolivia. El 17 y 18 de diciembre participó del I Encuentro Internacional de Defensorías del Pueblo, donde habló sobre conflictividad social.

“Cada protesta y debate sobre el uso de agua o tierra nos muestra desigualdades y capacidad colectiva de organizarnos para reclamar justicia; algo que nos caracteriza es que no somos una sociedad indiferente, sino que moviliza e interpela a sus instituciones y defiende con fuerza lo que se considera justo”, se le oye decir en su presentación.

¿Qué nos queda según Pamela Troya?

Según la activista Troya: “Nos queda volver a ser lo que fuimos antes, los ‘forajidos’, para que nos conmueva lo que pasa en el país. Que eso nos movilice y organice como ciudadanía”.

El oficialismo, apunta Troya, encubre a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. La analista señala que cuando destituyeron a Gonzalo Albán, consejero del Cpccs, “se organizó un juicio político antitécnico, en tiempo récord, porque fue una voz disidente”.

Instituciones ciegas, sordas y mudas: Julio Villacreses

Julio Villacreses, de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que ambas autoridades, Defensor y Contralor, “nacen desprestigiadas de origen. El primero es sordo, ciego y mudo”. Lamenta que, “desde la época de Pablo Celi, por ejemplo, se haya centralizado el accionar de la Contraloría General”.

Bruno Dedé: “La venta se frenó, pero deben explicar quién está detrás” Leer más

El rol de la Función de Transparencia y Control Social, según Gonzalo Albán

Por su lado, Gonzalo Albán cree que no solo hay que hablar de las tareas de la Contraloría, sino de las superintendencias y demás instituciones que conforman la Función de Transparencia y Control Social, frente a casos que han sido de conocimiento y escrutinio público.

“Deben actuar de manera independiente para precautelar el correcto uso de los fondos públicos y la determinación de responsables”.

El sentido de una superintendencia es de regulación, apunta. Sin embargo, “no vemos políticas públicas regulatorias que permitan generar alertas, por ejemplo sobre la infiltración del narco y el lavado de activos en actividades empresariales, bancarias, de uso de suelo, etc. Hoy la función que más resultados debe darle al país, en un país acechado por la desidia y la corrupción, es la Función de Transparencia y Control Social y por ende todas las instituciones que la comprenden”.

La protesta social es la única vía, dice Jorge Escala

El exlegislador Jorge Escala dice que “como pasó con el correísmo, ADN ha secuestrado las instituciones del Estado”, por lo que frente a la vulneración permanente de derechos, como falta de medicinas, hay que usar el derecho a la resistencia. Con el Frente Popular participará de la movilización el 29 de enero del 2026.

Ya ni hablan del Plan Fénix. No hay seguridad, salud, educación ni fuentes de empleo. Jorge Escala/ exasambleísta

Contexto: lo que pasa en la Legislatura

La Asamblea blinda a servidores públicos; y autoridades de control y defensa poco hacen ante escándalos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!