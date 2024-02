Salinas: Un hombre fue desnudado y golpeado por el robo de un celular

Un sujeto que en reiteradas ocasiones robó el teléfono celular a un dirigente de los GLBTI, en el puerto de Santa Rosa, en Salinas (provincia de Santa Elena), recibió un ‘escarmiento’ por parte de pobladores. El sospechoso fue localizado en horas de la madrugada de este sábado 17 de febrero.

Los indignados pobladores junto a la persona perjudicada buscaron al sujeto para que devuelva el último teléfono que se llevó de un centro de estética a donde había acudido como cliente, pero el dispositivo ya había sido vendido, entonces le dieron el castigo.

¿Dónde está el teléfono?, ¿a quién se lo vendiste?, ¿por qué me robaste?, entre otras eran las preguntas que le hacían para saber el destino del móvil. El individuo lloraba y pedía que no le peguen, juraba que nunca más volvería a robar.

El coraje fue tal que los pobladores desnudaron al sospechoso y con la parte plana de un machete lo golpearon. Después lo subieron en una moto y le dieron un ‘paseo’ por el lugar para que los ciudadanos lo conozcan. Luego lo dejaron abandonado en una parte oscura en las afueras de Salinas.

“Por favor no me maten, robé por necesidad, perdónenme, nunca más lo hago”, entre otras frases que dijo el individuo. Los habitantes indicaron que no sería la primera vez que roba en Santa Rosa. “Está acostumbrado a llevarse las cosas ajenas”, comentó uno de los curiosos. El hecho fue grabado por los pobladores y los vídeos se postearon en redes sociales.

