¿Se rompió la seguridad jurídica en la Asamblea? La polémica terna de la Judicatura

En la sesión 008, del 5 de junio del 2025, los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados ‘revisaron’ una resolución tomada y sellada 24 días atrás por el Pleno de la Asamblea. De ese modo echaron abajo la nueva terna para integrar el Consejo de la Judicatura, que había sido enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el período anterior. Pero, más que nada, sentaron un precedente peligroso para la seguridad jurídica.

Eso afirman tres asambleístas, una exlegisladora y dos abogados. Así, Gonzalo Muñoz, experto en derecho parlamentario, considera que el Legislativo es un órgano político y toma decisiones de ese tipo, dentro de un marco jurídico. Por eso deben apegarse a lo que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en este caso el artículo 145.

“Cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación, la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) o por las comisiones especializadas, en la misma o en la siguiente sesión”, dice el artículo 145.

También que la reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno, del CAL o de las comisiones. “No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado”.

La polémica moción de un excorreísta

Justamente eso es lo que propuso Henry Bósquez, excorreísta que pasó al oficialista ADN, en abril del 2024. Y lo que aprobó la mayoría, el 5 de junio.

¿Por qué rompe con la seguridad jurídica? Muñoz recalca que “una vez que se ha reconsiderado una decisión, queda en firme. No puede ser dejada sin efecto bajo ningún concepto, sea sobre una terna, aprobación de una ley, etc.”.

¿Una nueva mayoría puede cambiarlo todo?

Pablo Santillán tiene una opinión muy diferente. Es abogado, conoce sobre temas legislativos y se mantuvo junto a la asambleísta por ADN y madre del presidente Daniel Noboa, Annabella Azín, en la sesión inaugural.

Para Santillán, “la Asamblea, en el ejercicio de otra coyuntura, de otra mayoría política, ha manifestado su voluntad de dejar sin efecto una resolución. Lo actuado por el Pleno no está escrito en piedra, puede ser reformado o derogado”.

Santillán sostiene que la LOFL no tiene reglamento general. “En el vigente hasta antes de la nueva Constitución se prohibía reconsiderar designaciones. Pero una terna no es una designación, sino una propuesta de tres nombres que conforma el Legislativo para que se integre su delegado al Consejo de la Judicatura. No es que se ha designado a alguien para el ejercicio del cargo, es una expectativa”.

La reconsideración es un bloqueo, no se puede tocar

Gissela Garzón, exasambleísta, lamenta que se haya irrespetado el artículo 145 de la LOFL. “Establece que la reconsideración es un bloqueo, que dice que se deja cerrada esa puerta. En el anterior período lo reconsideramos y se dejó en firme la terna y fue notificada por las vías pertinentes”.

Con la lógica de ADN, prevé Garzón, “mañana, con una nueva mayoría, se podría bajar el CAL o la misma ley económica urgente (Ley de Solidaridad) que aprobaron”.

También señala que “si querían hacer las cosas bien, algo que no caracteriza a ADN, debían impugnar la terna ante el CPCCS y hacer que la devuelva”. Refuta a Santillán al aclarar que el Pleno toma decisiones políticas, pero una vez que salen de ahí “el procedimiento es jurídico y no hay por dónde perderse. Hicieron que Cecilia Baltazar y Carmen Tiupul (eran de Pachakutik) revean su propia decisión del 13 de mayo, cuando ellas votaron a favor de la terna. Además, la moción fue del PSC, no de la RC5”.

Es un precedente aberrante. Otra mayoría podría dejar sin efecto la votación por la que se eligió presidente a Niels Olsen, o la Ley de Solidaridad que fue aprobada. Gonzalo Muñoz Abogado

Se ha roto la seguridad jurídica en la Asamblea, dicen

El asambleísta por la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, asegura que se ha roto el Estado de Derecho. “¿Para qué servirán las leyes como la LOFL? Si con la mayoría de sus votos pueden cambiar todo, hacer lo que se les venga en gana”.

Incluso pide tomar en cuenta que Henry Bósquez solicitó un cambio del orden del día, que se aprueba o se niega. “No hubo votos y pidieron la rectificación”

El PSC dice que no se escogió la terna de la Judicatura a última hora

Otto Vera, del PSC, recordó que el 30 de diciembre del 2024, tras su moción, se aprobó la terna. El 26 de abril, el CPCCS la devolvió porque uno de los tres postulantes renunció a su participación. “La decisión (sobre la nueva terna) fue reconsiderada y mediante un cambio del orden del día, expresado de forma ilegítima, se la dejó sin efecto”.

Para Alfredo Serrano, su coideario del PSC, se creó incertidumbre al pisotear la seguridad jurídica. “Abrieron las puertas para que quien tenga 77 votos apruebe cualquier barbaridad. Con una simple resolución se podría dejar sin efecto la aprobación de una ley económica urgente”.

Serrano también responde a Pablo Santillán: "No era una expectativa, uno de la terna iba a ser vocal de la Judicatura".

Libia Rivas, ex secretaria general de la Asamblea, subraya que no existe posibilidad alguna de revisar algo que fue reconsiderado por el Pleno. Es un límite del art. 145 de la LOFL. En Radio Municipal dijo que “en este escenario, todo se podría hacer en el Parlamento”.

De acuerdo. La LOFL no sólo establece las atribuciones de los legisladores, sino también los límites para el ejercicio de sus funciones. Las decisiones del Pleno no pueden ser revisadas o sustituidas en cualquier momento. Sólo cabe reconsiderarlas en la misma o siguiente sesión.

