Henry Bósquez renunció a la bancada correísta, es la tercera baja en esta semana

Henry Saúl Bósquez Villena presentó su renuncia irrevocable a la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) el 10 de abril de 2024, aunque el hecho se conoció este 12 de abril.

Bósquez es asambleísta por la provincia de Bolívar para el período 2023 – 2025.

El legislador remitió su decisión en un oficio enviado al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Así lo confirmó la una comunicadora de la bancada. En el documento, Bósquez argumenta que durante el tiempo que ha transcurrido en el ejercicio de sus funciones ha actuado con ética y responsabilidad.

"Apegado a los intereses del pueblo que me eligió y confió en mi persona para representarlos, a quienes me debo y por los cuales cumplo con mi deber de legislar y fiscalizar, apoyando iniciativas y proyectos en favor de los bolivarenses y más aún cuando represento a una de las provincias más necesitadas del país", señaló.

Bósquez es uno de los siete legisladores del correísmo que dieron su voto para aprobar la Ley de Turismo, de iniciativa del Gobierno, en marzo.

"Con firme convicción consigné mi voto en favor de importantes proyectos de Ley como: Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, que beneficiará a muchos emprendedores y que motiva e incentiva al turismo comunitario", sostuvo Bósquez en el oficio.

Reconoció que su decisión provocó malestar en la bancada de Revolución Ciudadana por considerarla contraria a sus intereses. "Mi ideología es trabajar por el bienestar de los bolivarenses, razón por la cual no comparto con algunas decisiones e ideologías que el movimiento ha tomado en este momento, es por ello que he tomado esta decisión", ratificó al agregar que no pondría por encima intereses partidarios.

Así, Bósquez se suma a Milton Aguas y Xavier Jurado, quienes también presentaron su renuncia. Aunque el 11 de abril, la coordinadora de la bancada correísta, Viviana Veloz, dijo que se trató de una expulsión.

La legisladora también refirió que el oficialismo estaría incurriendo un una "compra de conciencias" por lo que los legisladores que se separan de la RC próximamente votarían alineándose con el Gobierno.

