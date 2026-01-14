Rivadeneira se reúne con Luisa González: "Unidad es camino para la transformación"

En su mensaje, la expresidenta de la Asamblea también se refirió a la convención prevista para el fin de semana en Manta

Gabriela Rivadeneira, virtual nueva presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), arribó a Ecuador la noche del 13 de enero de 2025. De cara a la convención nacional del correísmo, se reunió con la actual presidenta del movimiento, Luisa González, y habló de unidad.

Entre el 17 y el 18 de enero de 2025, la Revolución Ciudadana tiene prevista su convención para elegir a la nueva directiva. El encuentro se realizará en Manta y la lista encabezada por Rivadeneira fue la única inscrita, por lo que se anticipa su elección.

Desde su llegada al país, la expresidenta de la Asamblea durante el gobierno del expresidente Rafael Correa —sentenciado en el caso Sobornos— ha insistido en un mensaje de cohesión interna. Esto ocurre en medio de disputas al interior del movimiento que, entre otros factores, derivaron en la salida de la actual prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

El mensaje de Rivadeneira

La futura presidenta de la RC publicó en su perfil de la red social X una fotografía junto a González. En la imagen aparecen ambas dirigentes del correísmo y, al fondo, una fotografía de Rafael Correa como presidente de Ecuador.

La publicación estuvo acompañada del mensaje: “La unidad es el camino para la transformación”. Rivadeneira también escribió: “Nos vemos en Manta”, en alusión a la sede de la convención nacional.

González también compartió la imagen. En su publicación escribió: “A seguir fortaleciendo nuestra amada Revolución Ciudadana”. Además, hizo referencia a una frase característica del régimen cubano al escribir: “HLVS”, siglas de “hasta la victoria siempre”.

La elección de Rivadeneira

Al existir una sola lista inscrita, Rivadeneira se perfila como la nueva presidenta del movimiento. Tras el anuncio de su candidatura, destacó la resistencia y el compromiso de sus seguidores.

“Gracias por no soltar cuando fue más difícil, por seguir en esta lucha, por un Ecuador que tanto nos necesita”. También señaló que “hoy, frente a la elección de una nueva directiva del partido, no nos convoca la diferencia, sino el propósito común, la unidad”.

