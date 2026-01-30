Rivadeneira se acerca a los alcaldes de la Revolución Ciudadana: ¿De qué hablaron?

La gestión de la nueva presidenta del correísmo empezó por una reunión con autoridades locales. Asistió Pabel Muñoz

Gabriela Rivadeneira inició su gestión al frente de la Revolución Ciudadana con una reunión virtual en la que participaron autoridades seccionales del movimiento político. El encuentro tuvo como eje el rol de los municipios frente al Gobierno Central.

(NO TE PIERDAS: ¿La Revolución Ciudadana gana o pierde poder electoral con Gabriela Rivadeneira?)

Rivadeneira compartió una imagen de la cita virtual. En la fotografía destacan figuras como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo. También participó Pedro Solines, alcalde de Milagro.

RELACIONADAS Mafer Vargas responde a polémica por supuestos chats con Leandro Norero

“Hoy compartimos una jornada de trabajo con las y los alcaldes de la Revolución Ciudadana”, señaló Rivadeneira. Añadió que “el gobierno central abandona el territorio” y que, por esa razón, son los gobiernos locales los que responden en primera línea.

Gabriela Rivadeneira: “Hay discursos de falsa valentía; no me fui a pasear” Leer más

“Ante los intentos del gobierno de Daniel Noboa de vulnerar la autonomía municipal, que es también vulnerar los derechos y la vida de la gente, nosotros y nosotras seguimos organizados, activos y del lado de la gente”, escribió la actual presidenta de la RC en su cuenta personal de X.

¿Cuál es la estrategia con los gobiernos locales?

En una entrevista concedida a EXPRESO, Rivadeneira explicó el pasado 21 de enero de 2026 que se prevé un primer acercamiento con las autoridades locales.

A partir de la última convención de la organización política, se creó el Comité de Gobiernos Autónomos Descentralizados, espacio desde el cual se buscará articular el trabajo y, a la vez, zanjar las diferencias entre las distintas autoridades locales de la RC.

“Ese va a ser el espacio para el debate, la consolidación de un plan estratégico y también para ponernos de acuerdo cuál es la línea conductual”, señaló Rivadeneira. Desde allí, además, se prepararán para las elecciones seccionales de 2027.

Hoy compartimos una jornada de trabajo con las y los Alcaldes de la @RC5Oficial



En tiempos donde el gobierno central abandona el territorio, han sido y son nuestros gobiernos locales los que responden en primera línea a las necesidades de las familias ecuatorianas. Ese es el… pic.twitter.com/zJGC5JfjbF — Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) January 30, 2026

“Este año arrancamos un proceso electoral. En octubre vamos a tener que inscribir candidaturas. Voy a proponer y tendré reuniones con todas las autoridades locales para un cambio de visión. No queremos saber quién va a ser nuestro candidato o candidata; queremos saber cómo vamos a organizar el movimiento político para que esté listo para la disputa de esos espacios de poder”, dijo la presidenta del movimiento correísta.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!