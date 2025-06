Reformas electorales: Movimientos minoritarios reaccionan al método D' Hondt

Las reacciones ante el posible cambio en el método para asignar escaños en los procesos electorales no se hicieron esperar. El 20 de junio de 2025, el Pleno de la Asamblea se pronunciará sobre las reformas al Código de la Democracia, que incluyen sustituir el método de Webster por el de D’Hondt.

Los movimientos que actualmente no tienen representación en la Asamblea o cuentan con un número reducido de legisladores consideran que esta reforma apunta a consolidar a las grandes fuerzas políticas, como Acción Democrática Nacional (ADN) y el correísmo.

Las reformas al Código de la Democracia fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Justicia de la Asamblea, tras el regreso del proyecto a esa mesa para realizar ajustes.

El 17 de junio de 2025, la comisión aprobó el informe final que será sometido a votación en el Pleno. Por primera vez, ADN y el correísmo coincidieron en una reforma que podría modificar la configuración de futuras legislaturas.

En la práctica, el método de Webster favorece la representación de movimientos con menor porcentaje de votos, es decir, a las minorías. En cambio, el método de D’Hondt fortalece la presencia de las mayorías en órganos como la Asamblea Nacional.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, expresó el 18 de junio que este cambio era necesario para lograr una representación más efectiva. Además, afirmó: “El pueblo ecuatoriano ya no quiere que haya desagregación”.

¿Qué dice el correísmo?

Por primera vez, el oficialismo y el correísmo impulsan conjuntamente una iniciativa legislativa. Ambas organizaciones, que actualmente poseen los dos bloques mayoritarios de la Asamblea, respaldan el uso del método de D’Hondt.

Por esa razón, el informe final fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia. No obstante, la votación fue unánime únicamente entre los presentes, ya que Fernando Nantipia, de Pachakutik, no asistió. Él representa justamente a una de las fuerzas minoritarias del Legislativo.

Gabriela Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), afirmó que el método de D’Hondt es una forma más justa de distribuir escaños. “Es un reflejo más fiel de lo que se logra en las urnas”, sostuvo. También argumentó que esta fórmula garantizaría gobernabilidad, sin importar quién esté al frente del Ejecutivo.

Molina aseguró que respaldará las reformas electorales, que además contemplan la depuración de partidos y movimientos políticos, así como un mayor control sobre el origen de su financiamiento.

También reaccionó Creo

Juan Fernando Flores, primer vocal del movimiento Creo, criticó en su cuenta de X lo que considera una concentración del poder. “Acomodados desde el poder se pretende entregar el país a dos movimientos políticos: ADN y RC. Ese cuento de que quieren acabar con el correísmo es falso porque con el método D’Hondt lo que hacen es darle más vida y escaños”, escribió.

Lo que se pretende hacer en la @AsambleaEcuador con el Código de la Democracia es precisamente todo lo contrario a lo que conocemos como “democracia y representación”…



1• Acomodados desde el poder se pretende entregar el país a dos movimientos políticos: ADN y RC 🤝… es… pic.twitter.com/ACjkNEXUb8 — Juan Fernando Flores Arroyo 🇪🇨 (@juanflores18) June 19, 2025

Durante el actual periodo legislativo, Creo no consiguió ningún escaño, a pesar de haber postulado candidatos en varias provincias. En las elecciones generales de febrero de 2025, también presentó un candidato presidencial, pero no alcanzó una votación significativa.

El Partido Social Cristiano también se opone

En la Asamblea, el Partido Social Cristiano (PSC) cuenta con solo tres legisladores, lo que lo convierte en una minoría absoluta. El jefe del grupo parlamentario, Alfredo Serrano, reconoció que con el método de D’Hondt probablemente no habrían llegado al Parlamento si hubiera estado vigente en las elecciones de 2025.

“El correísmo y el Gobierno han unido sus fuerzas para traer de vuelta este método, con lo que se atenta a la presencia de las minorías que están garantizadas en la Constitución”, señaló.

El asambleísta del Partido Social Cristiano Alfredo Serrano se pronunció en contra del cambio de método de asignaciómn de escaños en el Pleno. Cortesía: Asamblea.

Pachakutik aún evalúa

Cecilia Baltazar, legisladora de Pachakutik, indicó el 19 de junio de 2025 que su organización está evaluando la propuesta.

No obstante, Baltazar aclaró que todavía se está analizando la conveniencia del cambio. “Estamos analizando técnicamente. Como Pachakutik ha sido prioritaria la participación adecuada”, afirmó. Por eso, hasta el 19 de junio de 2025 no había una definición sobre si apoyarían o no la propuesta.

