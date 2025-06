Reforma electoral: ADN y correísmo allanaron el camino para cercar a las minorías

Los beneficiarios directos del cambio en el método de asignación de escaños se unieron por primera vez para votar en bloque. El oficialismo, representado por ADN, y el correísmo dieron paso a las reformas electorales que, entre otras implicaciones, podrían consolidarlos como las fuerzas dominantes en la representación política.

Lo que se perfilaba como una votación sin mayores obstáculos terminó convirtiéndose en una nueva prueba para la mayoría legislativa coordinada por el oficialismo. El problema no era la falta de votos, sino el impacto que tendría el cambio del método de Webster a D’Hondt para el futuro de los independientes y organizaciones con minoría como el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik.

Es que el método resucitado por ADN y Revolución Ciudadana es todo menos el más proporcional, si se toman en cuenta resultados de elecciones pasadas como las de 2013. En esa ocasión, el correísmo acaparó cerca del 75 % de los escaños en la Asamblea Nacional con poco más del 50 % de la votación.

El ala de Pachakutik aliada al oficialismo fue protagonista

Pero ayer, el foco estuvo puesto en el papel que jugarían los seis asambleístas de Pachakutik cooptados por el Gobierno desde la instalación del nuevo Legislativo, en mayo pasado.

Como antecedente, el informe que incluía el cambio en el método de asignación fue aprobado en la Comisión de Justicia, cuyo vicepresidente es Fernando Nantipia, uno de los legisladores de Pachakutik alineados con el oficialismo. Sin embargo, el martes pasado él prefirió no asistir a esa sesión.

Ayer, tanto antes como después de la votación, los disidentes de PK sortearon a la prensa y no ofrecieron declaraciones. El único que sí lo hizo fue Álex Toapanta, cercano a Guillermo Churuchumbi (coordinador nacional de PK) y a Leonidas Iza (presidente de la Conaie).

Antes de la instalación de la sesión, Toapanta anticipó que su bancada votaría de forma fragmentada, como ya es costumbre. No obstante, expresó su preocupación por el cambio de método, ya que en un escenario como el actual, aquello habría reducido su representación de nueve a solamente dos asambleístas en los comicios de febrero de 2025.

Oficialismo sorteó las dudas de minorías

El evitar la oposición de los independientes y minorías que son aliados del oficialismo llevó a que las reformas no se aprobaran de inmediato. La presidenta de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto de modificaciones a la Ley Electoral, Rosa Torres (ADN), recurrió a una maniobra legal para introducir cambios de última hora.

Sabiendo que su bancada y el correísmo se abstendrían, Torres planteó dos mociones: una para votar el proyecto excluyendo dos artículos y otra para decidir únicamente sobre esos artículos.

Durante la sesión del Pleno del 20 de junio de 2025, el correísmo repasó una y otra vez los cambios propuestos por el oficialismo antes de dar su voto. Foto: Daniel Romero/ Expreso

El primer artículo proponía que quienes busquen ser electos para una dignidad distinta a la que ostentan solo deban pedir licencia y no renunciar a su cargo. Así, por ejemplo, una asambleísta que aspire a una alcaldía o prefectura podría mantener su curul mientras hace campaña.

El segundo artículo en disputa buscaba establecer en la Ley Electoral la prohibición del uso de celulares al momento de votar. Dicha prohibición ya fue aplicada por el Consejo Nacional Electoral durante el balotaje del 13 de abril, pero se pretendía formalizarla a nivel legal y con una multa menor a la que rigió en la segunda vuelta entre Daniel Noboa y la correísta Luisa González.

Ambas mociones no pasaron porque Revolución Ciudadana y ADN se abstuvieron. Entonces Torres solicitó 30 minutos para presentar un texto alternativo, amparándose en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, aceptó la petición y suspendió la sesión.

Esos 30 minutos se convirtieron en tres horas. Finalmente, el oficialismo cedió y retiró ambos artículos del proyecto. Se mantuvo intacto el cambio al método D’Hondt, lo cual era el punto central para la Revolución Ciudadana y el oficialismo.

Otra prueba superada por la mayoría oficialista

Pese a que estuvo en juego la cohesión de la mayoría oficialista, esta logró mantenerse firme. Cinco legisladores gobiernistas de PK votaron a favor: José Nango, Fernando Nantipia, Carmen Tiupul, Roberto Cerda y Cecilia Baltazar. Manuel Choro, también de Pachakutik y afín al oficialismo, estuvo ausente.

También hubo votos en contra de dos independientes y tres leales a Pachakutik. Las abstenciones llegaron del PSC, con Alfredo Serrano y Otto Vera.

Por su parte, Mariana Yumbay, alineada con la Coordinación Nacional de PK, sentenció tras la aprobación: “Se ve tanta incoherencia de gente que, si no hubiese sido por el método de Webster, no estaría sentada en la Asamblea”. No mencionó nombres, pero la alusión a sus excompañeros fue evidente.

