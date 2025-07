La reacción de Marciana Valdivieso tras intervención policial en tránsito de Manta

La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, confirmó este lunes que la Policía Nacional asumirá oficialmente el control del tránsito en el cantón, luego de que el Gobierno Nacional notificara de manera formal la intervención de la Empresa Pública de Movilidad de Manta (EPMM). Aunque aún no se han revelado los detalles operativos ni los puntos específicos que serán intervenidos, la funcionaria ratificó la disposición del Municipio para colaborar con el proceso.

“La Policía se va a hacer cargo. Es el informe que nos ha llegado hasta ahora. Nosotros ya hemos recibido el documento formal en donde se indica que van a ingresar, pero aún no nos han comentado cuál es la forma o los procesos que van a llevar adelante”, explicó Valdivieso durante declaraciones ofrecidas la este lunes.

La alcaldesa también indicó que, aunque el ingreso de la fuerza pública no se ha concretado hasta el momento, podría ejecutarse en el transcurso del día o en las próximas horas. “Yo mientras estaba en el evento he estado monitoreando y no, no han ingresado. Podría ser en el transcurso del día o el día de mañana, pero ya tenemos el documento formal”, señaló.

¿Qué tiempo será intervenida la Empresa Pública?



Sobre los alcances de la intervención y el tiempo que podría durar, Valdivieso aclaró que eso dependerá exclusivamente de la Policía Nacional. “Eso lo tiene que decir la Policía en el momento de la intervención. Eso dependerá de las investigaciones y cuánto tiempo les lleve el proceso. Tú sabes, es por áreas y todos los casos no son iguales”, añadió.

En cuanto al futuro de los agentes de tránsito que actualmente laboran en la EPMM, Valdivieso señaló que será la propia institución policial la que defina el mecanismo y el destino de ese personal. “La Policía va a llegar y ellos van a indicar cuál es el mecanismo para la intervención y qué pasará con los agentes”, manifestó.

La Policía Nacional toma control de la Agencia de Tránsito de Manta como medida para frenar la corrupción Alejandro Giler

Los Municipios de Ecuador más vulnerables a ser infiltrados por el crimen organizado Leer más

La alcaldesa enfatizó que su administración mantendrá las puertas abiertas para facilitar el trabajo de los entes de control y que lo más importante es que se recupere la institucionalidad del tránsito en Manta.

“Estamos siempre dispuestos a abrir las puertas de la institución para que vuelva a renacer. En días anteriores manifestaba que Manta no tiene que pagar o seguir pagando los errores del pasado, sino más bien que este es un nuevo renacer en donde estamos recuperando la confianza de la institucionalidad”, sostuvo.

RELACIONADAS Gustavo Petro responde a especulaciones sobre su visita a Manta

Valdivieso reveló que la noche anterior mantuvo una conversación con José Luis Erazo, jefe policial del Distrito Manta, y que este lunes se tenía previsto revisar algunos detalles de la intervención en una reunión.

Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional brinde un pronunciamiento oficial sobre los pasos a seguir en este proceso, que se enmarca en una serie de medidas dispuestas por el Ejecutivo para enfrentar presuntos casos de corrupción y vínculos con el crimen organizado dentro de algunas instituciones de control de tránsito en el país.

Para mantenerte informado, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!