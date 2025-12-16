¿Quién es Marco Javier Maldonado, el nuevo director general del IESS?

El 13 de diciembre se posesionó a Marco Javier Maldonado Carrasco como nuevo director general, en reemplazo de Francisco Abad

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene nuevo relevo. El pasado 13 de diciembre se posesionó a Marco Javier Maldonado Carrasco como nuevo director general, en reemplazo de Francisco Abad, como parte de una reestructuración interna que incluye también el nombramiento de Jorge Villarroel como subdirector general.

La designación fue aprobada por el Consejo Directivo del IESS, máximo órgano de gobierno de la entidad y responsable de definir las políticas y lineamientos institucionales. Con este nombramiento, Maldonado asume la conducción administrativa y ejecutiva del sistema de seguridad social ecuatoriano, en un momento marcado por debates sobre la sostenibilidad financiera, las prestaciones y la deuda histórica del Estado con la institución.

La información está registrada en la Contraloría General del Estado, a través de las declaraciones patrimoniales juradas.

Trayectoria del nuevo director general

Antes de asumir el cargo, Maldonado se desempeñó como subsecretario general de Acción Estratégica de la Presidencia de la República, función que ejerció entre el 25 de agosto y el 12 de diciembre de 2025.

Su trayectoria dentro del sector público incluye funciones en entidades como la Defensoría Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), donde lideró áreas jurídicas y de prevención de lavado de activos. También ocupó cargos de coordinación jurídica en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, en Cuenca.

Desafíos institucionales

La necesidad de fortalecer la estabilidad financiera del sistema. La ejecución de políticas para mejorar la calidad y cobertura de los servicios. La atención a los compromisos económicos del Estado con la seguridad social. La modernización de los procesos internos y de atención ciudadana.

Estas responsabilidades formarán parte de la agenda inmediata del nuevo equipo directivo, que deberá ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo en un contexto de alta demanda social y exigencias de transparencia.

