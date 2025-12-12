Contraloría auditará pagos del IESS: ¿Qué procesos revisarán y afectará a afiliados?

La entidad revisará el próximo año los procesos de derivación de pacientes y pagos a prestadores externos

Desde enero de 2026, la Contraloría General del Estado iniciará auditorías al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), enfocadas en los pagos pendientes a prestadores externos de salud y en la gestión hospitalaria. Si bien estas revisiones no buscan afectar directamente a los afiliados, sí podrían impactar la atención médica si se confirman irregularidades.

Lo que la entidad auditará serán las deudas acumuladas con clínicas y hospitales privados que atienden a afiliados del IESS. Además, pretende examinar cómo se gestionan las referencias de pacientes hacia prestadores externos y si se cumplen los protocolos.

La medida surge tras la suspensión de atención médica de los prestadores externos de salud de segundo nivel, el pasado 1 de diciembre, quienes anunciaron que no atenderían a pacientes derivados desde el IESS hasta que el Gobierno les cancele la deuda acumulada y pendiente.

Estos centros de salud ofrecen sus servicios médicos especializados como consultas externas, diagnósticos, laboratorios y hospitalización, por lo que su suspensión afectó a niños, adultos mayores, pacientes catastróficos y personas con enfermedades crónicas, quienes dependen de servicios regulares y continuos. Además, son afiliados, jubilados o hijos de afiliados quienes, por sus aportaciones por años, tienen el derecho a ser atendidos.

Las auditorías, según ha mencionado la Contraloría, se enfocarán en procesos de derivación de pacientes, pagos a prestadores externos, acreditación y contratación de servicios médicos, adquisición, distribución y uso de insumos y medicamentos; y manejo de bienes institucionales.

¿Cómo afectará a los afiliados?

Si las auditorías confirman irregularidades en los hospitales y en el sistema del IESS, y no se solucionan los pagos, la atención podría seguir interrumpida en algunos servicios, ya que varias clínicas han dicho que volverán a suspender sus servicios si la promesa de pago se sigue incumpliendo.

