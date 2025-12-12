Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de diciembre

Desde este 12 de diciembre, los nuevos precios de los combustibles entraron en vigor en todo el país, según lo dispuesto por el Gobierno de Ecuador. Este ajuste, que afecta a las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper, forma parte de un nuevo sistema de cálculo que toma en cuenta los costos internacionales de importación y los márgenes de ganancia de las empresas distribuidoras.

Cambios en los precios de las gasolinas

En el caso de las gasolinas Extra y Ecopaís, los precios experimentarán una disminución. Hasta ahora, el precio por galón de ambas se encontraba en $2,84, pero con el ajuste de diciembre, se fijaron en $2,73, lo que significa una baja de 11 centavos por galón en comparación con el mes anterior.

Por otro lado, la gasolina Súper sufrió un incremento de 13 centavos por galón. El nuevo precio para la gasolina Súper 95 es de $3,53.

Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre Leer más

El precio del diésel

En cuanto al diésel, el precio del galón se fijó en $2,76 en el mes de diciembre, con una baja de 3 centavos con respecto al mes anterior y se mantendrá en ese valor durante los siguientes dos meses. Además, se espera que a partir del 15 de febrero de 2026, el precio del diésel baje nuevamente a $2,70.

Este ajuste refleja una estrategia del gobierno para ajustar los precios de los combustibles a la realidad de los mercados internacionales, buscando equilibrar los costos internos con las fluctuaciones globales. La ciudadanía y los sectores económicos, especialmente el transporte y la producción, deberán adaptarse a estos nuevos valores, que podrían influir en la dinámica de precios y en el costo de vida.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO