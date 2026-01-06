Prisión preventiva para sospechoso de robo y muerte del periodista Xavier Ramos

Según el informe policial, el procesado habría mantenido una relación de amistad con la víctima

La Fiscalía presentó cargos contra Dixon Jony Benavides Cedeño por el presunto delito de robo con resultado de muerte al periodista Xavier Ramos.

La Fiscalía General del Estado presentó cargos contra Dixon Jony Benavides Cedeño por el presunto delito de robo con resultado de muerte, en el marco de la investigación por el fallecimiento del periodista Xavier Ramos, ocurrido el 21 de agosto de 2025 en su domicilio, ubicado en la sexta etapa de la ciudadela La Alborada, al norte de Guayaquil.

De acuerdo con el parte investigativo de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), la víctima fue hallada sin vida en su departamento con múltiples heridas provocadas por arma blanca. El hallazgo se produjo luego de que familiares alertaran a la Policía Nacional tras no lograr comunicarse con él, lo que permitió el ingreso al inmueble y la confirmación del deceso.

Durante la inspección del lugar, se constató la ausencia de varios objetos personales, entre ellos un teléfono celular, perfumes, tarjetas de crédito y dinero en efectivo, lo que reforzó la hipótesis de un robo.

El periodista Xavier Ramos fue asesinado en su vivienda, en la ciudadela La Alborada, norte de Guayaquil, el jueves 21 de agosto. ÁLEX LIMA

El procesado habría mantenido una relación de amistad con Ramos

Las labores investigativas permitieron rastrear el dispositivo móvil de la víctima hasta la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La persona que lo adquirió colaboró con información que llevó a la localización y detención del sospechoso, quien fue trasladado a Guayaquil para ser puesto a órdenes de la autoridad judicial.

Según el informe policial, el procesado habría mantenido una relación de amistad con la víctima y, tras el hecho, se llevó sus pertenencias, las cuales posteriormente vendió.

La audiencia de formulación de cargos se realizó la noche del 5 de enero en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, donde la fiscal del caso presentó los elementos de convicción: parte de detención, denuncia de un familiar, acta de levantamiento de cadáver, protocolo de autopsia y registro de evidencias.

El juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Dixon Jony Benavides Cedeño ordenando su traslado a la Penitenciaría del Litoral.

