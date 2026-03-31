¿Quién era Jorge Cuesta? El sociólogo y comunicador hallado sin vida en Guayaquil

El sociólogo de 79 años era un pilar de la organización vecinal. Vecinos y gremios exigen justicia por su muerte

La mañana de este lunes 30 de marzo, la comunidad de Sauces 6, en el norte de Guayaquil, despertó con una noticia que ha causado profunda consternación: el hallazgo del cuerpo sin vida de Jorge Enrique Cuesta Castro. A sus 79 años, el sociólogo, comunicador y activista político era una figura central en el sector, reconocido por su incansable labor en favor de la organización vecinal y el servicio social.

Cuesta, quien forjó una trayectoria polifacética, laboró en instituciones como el Municipio de Jujan y se desempeñó como jefe de Desarrollo Comunitario en el antiguo Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Su voz también era familiar para la audiencia radial, pues mantenía un espacio informativo los fines de semana en Radio Carrusel.

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Un crimen que sacude a la vecindad

El hallazgo se produjo luego de que amigos y moradores, extrañados por su ausencia desde la noche anterior, ingresaran a su domicilio. En el interior, la escena fue desgarradora: el cuerpo del profesional estaba embalado y cubierto con una sábana. Según informes policiales preliminares, no se hallaron indicios de disparos en el sitio.

Los testimonios de los vecinos apuntan a un acto de ingratitud violenta. Jorge Cuesta era conocido por su vocación solidaria; frecuentemente alimentaba y daba posada a personas en situación de calle. Horas antes del suceso, fue visto con un hombre apodado 'Mono', a quien la víctima ayudaba de forma recurrente y quien es señalado como el principal sospechoso del crimen.

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Referente de la lucha comunitaria

Más allá de sus títulos académicos, Cuesta consolidó un rol como gestor del bienestar barrial. Sus allegados lo recuerdan como el "motor" de Sauces 6, un hombre que dedicaba sus días a gestionar medicinas y ayuda técnica para las familias más vulnerables del sector. Su activismo no era solo discursivo; se traducía en acciones concretas que transformaron la convivencia en su zona de residencia.

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Clamor de justicia en el gremio

La partida del comunicador ha generado una ola de indignación que trasciende las fronteras de su barrio. La Unión Nacional de Periodistas (UNP), núcleo del Guayas, emitió un pronunciamiento oficial para expresar sus condolencias y, sobre todo, exigir celeridad a las autoridades en las investigaciones.

La comunidad, que hoy llora a quien fuera su guía en mejoras de infraestructura y cohesión social, espera que la justicia identifique pronto a los responsables de silenciar una vida dedicada íntegramente al servicio de los demás.

La UNP Guayas, expresa sus más sentidas condolencias, ante el sensible fallecimiento del Sociólogo Jorge Cuesta Castro, periodista y presidente del Colectivo “Sauces es Poder”. Destacado dirigente barrial y activista social.



Q.E.P.D.#Luto #NotaDePesar pic.twitter.com/LVFATB443E — UNP-Guayas (@unpguayas_) March 30, 2026

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