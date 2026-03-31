Noboa atribuye caída de la inseguridad al toque de queda y controles fronterizos

El presidente afirmó que el toque de queda y los operativos militares redujeron homicidios, extorsiones y secuestros en marzo

El presidente Daniel Noboa estrecha la mano del ministro del Interior, John Reimberg, durante un acto oficial acompañado por personal militar.

El presidente Daniel Noboa aseguró que los índices de criminalidad en Ecuador muestran una tendencia a la baja, tras una serie de operativos y medidas de seguridad implementadas en los últimos meses. Durante una entrevista concedida este 31 de marzo de 2026 a Radio Gaviota, el mandatario afirmó que los resultados responden a una combinación de control fronterizo, toque de queda y acciones militares contra estructuras delictivas.

RELACIONADAS Daniel Noboa mejora su aprobación en medio del toque de queda en Ecuador

Fin del toque de queda en Guayaquil: qué cambia en basura, transporte y seguridad Leer más

Reducción de homicidios y delitos de alto impacto

Según Noboa, los datos revisados en una reciente reunión del bloque de seguridad evidencian una disminución significativa de la violencia a escala nacional.

“El tema de seguridad va bajando. Ayer tuvimos una reunión del bloque de seguridad aquí mismo en Machala y revisábamos los números. En marzo tenemos una reducción del 27% en homicidios intencionales”, señaló.

El presidente añadió que la caída también se refleja en delitos que afectan directamente a la ciudadanía, como la extorsión y el secuestro. “Hay un 40% de reducción en los crímenes que más afectan a las personas: extorsión, vacunas, robo común y secuestro”, afirmó.

Además, Noboa destacó que la provincia de El Oro registra una disminución aún mayor en este tipo de delitos.“Acá en El Oro ha bajado casi un 60%, y a nivel nacional un 40%”, indicó, al atribuir estos resultados a las estrategias de seguridad aplicadas en territorio fronterizo.

Toque de queda y control fronterizo como factores clave

Consultado sobre el impacto del toque de queda en estas cifras, el presidente explicó que la reducción de la violencia responde a una combinación de medidas estatales.“Eso es una combinación de varias cosas. Es el toque de queda, pero también es el control fronterizo en el norte”, manifestó.

Noboa sostuvo que el fortalecimiento de los controles ha limitado el ingreso de insumos y recursos utilizados por grupos criminales y organizaciones armadas. “Hay mucho más control por si acaso hay un ingreso de droga o de guerrilleros colombianos, y eso es la raíz del problema”, dijo.

Añadió que las acciones también se han intensificado en la frontera sur, lo que ha permitido frenar el ingreso de materiales utilizados en economías ilegales.“Tenemos mayor control en la frontera sur y de esa forma ingresa menos dinamita, ingresan menos armas, ingresa menos mercurio también para la minería ilegal”, explicó.

El mandatario aseguró que, además de las restricciones y controles, las Fuerzas Armadas han ejecutado operaciones directas contra estructuras delictivas en diferentes provincias. “Nosotros hemos ido con todo esta última semana. Hemos bombardeado campamentos, bombardeado caletas, hemos también reventado caletas en Durán, que eran los centros principales de los choniquines”, afirmó.

También mencionó la intervención de pistas clandestinas vinculadas al narcotráfico.“Casi 60 pistas ilegales que hemos atacado. Todo eso afecta”, señaló.

Estrategia contra la minería ilegal y equilibrio económico

El presidente también se refirió a la lucha contra la minería ilegal y sostuvo que el Gobierno busca erradicar esta actividad, pero evitando impactos negativos en la economía y en la vida cotidiana de la población. “Hay que terminar lo que es la minería ilegal. Sí, pero hay que hacerlo también de manera estratégica y de manera en que no afecte la economía y la vida de las personas”, señaló.

Explicó que las medidas de seguridad, como el toque de queda, se han aplicado de forma focalizada para evitar efectos adversos en sectores productivos y comerciales. “Si es que nosotros le diéramos a todo el país un toque de queda, tendríamos marchas de que le estarían dañando el comercio y el turismo a todo el mundo. Tendría marchas de los transportistas que no pueden a tardes horas de la noche transitar. Habría caos”, afirmó.

Incremento en ventas y reactivación económica

El mandatario aseguró que, pese a las restricciones y operativos, la actividad económica muestra señales de recuperación, especialmente en las provincias donde se han aplicado estrategias de seguridad focalizadas.“En marzo, en lo que va de marzo, que hoy acaba, 31 de marzo, el incremento en ventas versus marzo del año pasado es del 15,5%. Hay una reactivación económica fuerte”, indicó.

Noboa agregó que El Oro figura entre las provincias con mayor crecimiento en ventas a escala nacional. “Una de las tres provincias que mayor incremento en ventas tiene en el país es El Oro, con 21%”, sostuvo.

El jefe de Estado concluyó que los resultados evidencian, a su criterio, que es posible combinar políticas de seguridad estrictas con medidas orientadas a sostener la actividad económica.“Se ve mezcla entre mano dura en seguridad, pero también impulsar el desarrollo económico”, afirmó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!