El Ejército informó este 8 de septiembre sobre la incautación de 800 bloques de marihuana y la detención de dos ciudadanos colombianos
El cargamento decomisado tiene un valor aproximado de un millón de dólares en el mercado ilícito y representa cerca de 1,5 millones de dosis de marihuana.Cortesía

Prisión preventiva para colombianos detenidos en Ecuador con 800 bloques de marihuana

Los sospechosos fueron aprehendidos por personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas

Un juez dictó prisión preventiva contra dos ciudadanos colombianos detenidos el 8 de septiembre en la provincia amazónica de Sucumbíos, tras un operativo militar en el que se incautaron 800 bloques de marihuana.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal presentó ante el juez los detalles del caso. Los sospechosos, identificados como Edgar Alexis y Daniel fueron aprehendidos por personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas en un control realizado en la carretera del sector Tarapoa, en la zona de Río Aguas Negras, cantón Cuyabeno.

En el vehículo en el que se movilizaban, los militares hallaron veinte sacos de yute que contenían los paquetes de droga. Según el acta de pesaje, el cargamento totalizó 768 kilos de marihuana. El Ministerio de Defensa informó que la droga decomisada tendría un valor aproximado de un millón de dólares en el mercado ilegal.

El juez ordenó la retención y prohibición de enajenar la camioneta utilizada

Además de la prisión preventiva, el juez ordenó la retención y prohibición de enajenar la camioneta utilizada, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de los procesados.

De acuerdo con cifras oficiales, en el primer semestre del año se han incautado alrededor de 105 toneladas de droga en Ecuador, principalmente cocaína. Desde 2021, el país se ubica como el tercero en el mundo en decomisos, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio anual de 200 toneladas y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Ecuador, fronterizo con Colombia y Perú —los principales productores de cocaína—, cuenta con puertos estratégicos como el de Guayaquil y una economía dolarizada, lo que lo convierte en un punto clave para el tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica.

