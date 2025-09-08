Ejército incauta 800 bloques de marihuana en Sucumbíos: dos colombianos detenidos

La operación se llevó a cabo entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre, en el cantón Cuyabeno

El Ejército informó este 8 de septiembre sobre la incautación de 800 bloques de marihuana y la detención de dos ciudadanos colombianos durante un operativo militar realizado en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia y Perú.

La operación se llevó a cabo entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre, en el cantón Cuyabeno, específicamente en la parroquia Tarapoa. Mediante labores de inteligencia, los uniformados interceptaron una camioneta doble cabina en la que se transportaban los sospechosos. Al revisar el vehículo, encontraron 20 sacos de yute que contenían los paquetes de droga.

Según estimaciones del Ministerio de Defensa, el cargamento decomisado tiene un valor aproximado de un millón de dólares en el mercado ilícito y representa cerca de 1,5 millones de dosis de marihuana. Las autoridades señalaron que este golpe al narcotráfico constituye una afectación económica significativa para las redes delictivas que operan en la región.

Ecuador, punto estratégico del narcotráfico

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia, mientras que la droga fue ingresada en cadena de custodia para su análisis químico y procesamiento legal correspondiente.

Ecuador se ha consolidado como uno de los principales países en incautación de drogas a nivel mundial, con más de 200 toneladas anuales desde 2021.

Su ubicación geográfica, entre los dos mayores productores de cocaína (Colombia y Perú), junto con su economía dolarizada y puertos estratégicos como el de Guayaquil, lo convierten en un corredor clave para el tráfico de sustancias ilícitas hacia Europa y Norteamérica

¡𝑮𝒐𝒍𝒑𝒆 𝒂𝒍 𝒏𝒂𝒓𝒄𝒐𝒕𝒓𝒂́𝒇𝒊𝒄𝒐! 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂 𝟖𝟎𝟎 𝒃𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒐𝒈𝒂 𝒆𝒏 𝑺𝒖𝒄𝒖𝒎𝒃𝒊́𝒐𝒔#Sucumbíos | En una operación militar interna, ejecutada entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre en la… pic.twitter.com/Ialp3gWBUJ — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 8, 2025

