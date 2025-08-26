Expreso
ejercito ecuatoriano inscripciones
Ejército Ecuatoriano abre inscripciones para oficiales y tropa especialistas 2025-2026.EXPRESO

Requisitos y carreras para postular al Ejército Ecuatoriano en 2025

Anunció la apertura de inscripciones para oficiales y tropa especialistas. Conoce los requisitos, carreras y plazos 

El Ejército Ecuatoriano abrió las inscripciones para oficiales y tropa especialistas del periodo 2025-2026, según lo informó en su cuenta oficial de X. Los interesados podrán acceder al prospecto digital y revisar las carreras disponibles a través de los enlaces habilitados en la página institucional.

Carreras disponibles

El proceso de selección y admisión de aspirantes a oficiales especialistas incluye las siguientes profesiones:

  • Abogado, especialidad derecho

  • Ingeniero en Contabilidad y Auditoría (CPA), especialidad contabilidad/economía

  • Médico, especialidad medicina

  • Odontólogo, especialidad odontología

  • Psicólogo clínico, especialidad psicología

De acuerdo con la página oficial, entre los principales requisitos destacan:

Ser ecuatoriana/o de nacimiento o hijo de padre o madre ecuatorianos, con residencia mínima de 5 años en el país.

Edad máxima: hasta 29 años con título de tercer nivel; hasta 35 años con título de cuarto nivel.

Poseer título registrado en la SENESCYT.

Convocatoria Ejército 2025: abogados, médicos, psicólogos y más

Para médicos y odontólogos: presentar certificado de haber cumplido el año de medicina rural y el examen de habilitación profesional.

Para Derecho: contar con carné del foro o colegio de abogados.

Aprobar exámenes médicos, físicos, psicológicos, de confianza y académicos.

Estatura mínima: hombres 1,60 m; mujeres 1,55 m.

Las inscripciones se realizarán a través de la página oficial www.ejercitoecuatoriano.mil.ec

El postulante deberá completar sus datos, generar un comprobante de inscripción y adjuntarlo en la carpeta virtual que se subirá en línea.

El proceso estará habilitado desde el 25 de agosto de 2025.

