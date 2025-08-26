Requisitos y carreras para postular al Ejército Ecuatoriano en 2025
Anunció la apertura de inscripciones para oficiales y tropa especialistas. Conoce los requisitos, carreras y plazos
El Ejército Ecuatoriano abrió las inscripciones para oficiales y tropa especialistas del periodo 2025-2026, según lo informó en su cuenta oficial de X. Los interesados podrán acceder al prospecto digital y revisar las carreras disponibles a través de los enlaces habilitados en la página institucional.
Carreras disponibles
El proceso de selección y admisión de aspirantes a oficiales especialistas incluye las siguientes profesiones:
- Abogado, especialidad derecho
- Ingeniero en Contabilidad y Auditoría (CPA), especialidad contabilidad/economía
- Médico, especialidad medicina
- Odontólogo, especialidad odontología
- Psicólogo clínico, especialidad psicología
De acuerdo con la página oficial, entre los principales requisitos destacan:
Ser ecuatoriana/o de nacimiento o hijo de padre o madre ecuatorianos, con residencia mínima de 5 años en el país.
Edad máxima: hasta 29 años con título de tercer nivel; hasta 35 años con título de cuarto nivel.
Poseer título registrado en la SENESCYT.
✨ ¡𝑻𝒖 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒊𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒉𝒐𝒚! ✨— Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) August 26, 2025
𝐸𝑙 𝐸𝑗𝑒́𝑟𝑐𝑖𝑡𝑜 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑇𝑟𝑜𝑝𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝟸𝟶𝟸𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟼.
📘 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜… pic.twitter.com/KTH62vR8Tq
Convocatoria Ejército 2025: abogados, médicos, psicólogos y más
Para médicos y odontólogos: presentar certificado de haber cumplido el año de medicina rural y el examen de habilitación profesional.
Para Derecho: contar con carné del foro o colegio de abogados.
Aprobar exámenes médicos, físicos, psicológicos, de confianza y académicos.
Estatura mínima: hombres 1,60 m; mujeres 1,55 m.
Ejército Ecuatoriano abre inscripciones para oficiales y tropa especialistas 2025-2026
Las inscripciones se realizarán a través de la página oficial www.ejercitoecuatoriano.mil.ec
El postulante deberá completar sus datos, generar un comprobante de inscripción y adjuntarlo en la carpeta virtual que se subirá en línea.
El proceso estará habilitado desde el 25 de agosto de 2025.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!