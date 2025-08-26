Ejército Ecuatoriano busca profesionales y tecnólogos: conoce cómo postular

Estos son los requisitos para postular a tropa especialistas del Ejército Ecuatoriano. ¿Qué títulos profesionales exige?

El Ejército Ecuatoriano abrió inscripciones en línea para oficiales y tropa especialistas 2025-2026,

El Ejército Ecuatoriano informó en su cuenta oficial de X que abrió las inscripciones para oficiales y tropa especialistas 2025-2026. El proceso se desarrollará en línea a través del portal institucional www.ejercitoecuatoriano.mil.ec

Los aspirantes a tropa especialistas deberán cumplir con una serie de requisitos académicos, físicos y legales. Entre los perfiles profesionales solicitados están:

Licenciados en Enfermería (con examen de habilitación desde 2014 en adelante).

Licenciados o tecnólogos en Emergencias Médicas.

Tecnólogos en Paramédicos.

Licenciados en Laboratorio Clínico.

Licenciados en Fisioterapia.

Bioquímicos clínicos o farmacéuticos.

Licenciados en Finanzas.

Tecnólogos o técnicos en Administración.

Tecnólogos en Música (percusión, tuba, trombón y barítono).

El proceso de admisión establece 15 condiciones obligatorias para los postulantes:

Ser ecuatoriano de nacimiento o hijo de padre/madre ecuatoriano, sin importar lugar de nacimiento.

Tener entre 18 y 29 años, 11 meses y 30 días al momento del ingreso a la escuela militar.

No haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional.

No registrar antecedentes penales ni estar inmerso en procesos judiciales.

Estatura mínima: hombres 1,60 m y mujeres 1,55 m.

Acreditar al menos un año de experiencia laboral con respaldo en IESS, contratos, SRI o certificados.

De acuerdo con la normativa vigente, también se reconocen como experiencia las pasantías previas a la obtención del título profesional.

Las inscripciones y entrega de documentación en línea están habilitadas desde el 25 de agosto de 2025. El sistema permitirá registrar datos, generar un comprobante de inscripción y subir la carpeta virtual correspondiente.

El Ejército ecuatoriano aseguró, además, que el proceso de ingreso es meritocrático y transparente. "La institución militar no tiene ningún convenio con personal civil o militar en servicio pasivo, prestadoras de servicio de salud o centros de preparación a las escuelas militares que garanticen el ingreso a las escuelas de formación del Ejército", remarcó.

Además, nadie está en la capacidad de ofrecer cupos para ingresar, concluyó.

