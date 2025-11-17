Video de agresiones a menores en Caso Las Malvinas: familiar de militar da su versión

El testigo aseguró que recibió el video directamente del militar, en el que se observa a militares agrediendo a menores

En el juicio por la presunta desaparición forzada y asesinato de cuatro adolescentes en el sector Las Malvinas, Guayaquil, un familiar de uno de los militares procesados reveló detalles sobre un video que muestra golpes e insultos contra los menores. Según su declaración, el uniformado grabó las imágenes “porque las cosas se estaban saliendo de control”, de acuerdo con el expediente revisado por la Fiscalía.

El testigo aseguró que recibió el video directamente del militar, en el que se observa a varios uniformados agrediendo verbal y físicamente a los jóvenes. "Agradece que no te metí un tiro", "Me dan ganas de sacarte la p...", fueron algunos de los insultos", según el testimonio.

También contó que le enviaron el video, porque un oficial de la FAE ordenó borrar los videos. Esta versión coincide con otros testimonios presentados en la audiencia, donde se confirmó que los adolescentes fueron golpeados antes de su desaparición.

El juicio contra 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana continúa en Guayaquil y ya suma más de siete sesiones. La Fiscalía investiga si estas agresiones forman parte de un patrón de abuso que derivó en la muerte de los cuatro menores, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en la parroquia Taura en diciembre de 2024

Archivo del 23 de diciembre de 2024 que muestra dos personas sosteniendo un cartel en los exteriores de la Fiscalía Provincial del Guayas. Cristina Bazán / EFE

Corte Constitucional oirá a los familiares de los niños asesinados

La Corte Constitucional (CC) programó para el 21 de noviembre de 2025 la audiencia relacionada con el caso Las Malvinas, que investiga la desaparición y posterior asesinato de los adolescentes Josué, Ismael, Nehemías y Steven, ocurridos tras una detención militar en diciembre de 2024.

La Corte Constitucional ha convocado a una audiencia pública, de carácter reservado y telemático, para el viernes 21 de noviembre de 2025 a las 10:00, con el propósito de recopilar argumentos antes de emitir su sentencia definitiva. Este procedimiento se enmarca en la Acción Extraordinaria de Protección presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el padre de uno de los menores.

La jueza Alejandra Cárdenas asumió el conocimiento del caso y, como parte de la elaboración de su proyecto de sentencia, convocó a las partes involucradas y a altos funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa para que comparezcan

#ACTUALIZACIÓN | #CasoMalvinas: se reinstala la audiencia de juicio por la presunta #DesapariciónForzada de 3 adolescentes y un niño. Continúa la presentación de pruebas por parte de #FiscalíaEc. pic.twitter.com/YjT15nSfHe — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 17, 2025

¿Qué está retrasando el juicio contra 17 militares en Guayaquil?

La audiencia de juicio contra 17 militares procesados por desaparición forzada en el caso Las Malvinas fue suspendida el jueves 13 de noviembre y se reanudará el próximo lunes 17, según decisión del Tribunal Penal.

La diligencia debía reinstalarse a las 10:00, pero los jueces argumentaron que el diferimiento busca garantizar “un mejor desenvolvimiento” del proceso. El juicio, que se desarrolla desde inicios de noviembre, acumula ya siete jornadas marcadas por retrasos.

En las últimas sesiones, los contrainterrogatorios a testigos de la Fiscalía se han extendido por horas, lo que ha impedido avanzar con la presentación completa de pruebas. El lunes 10 de noviembre declaró un perito policial que participó en la segunda reconstrucción de los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro menores fueron detenidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil y trasladados a la zona rural de Taura.

