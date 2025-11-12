Caso Las Malvinas: perito confirma que video registró las agresiones a víctimas

El perito mencionó que uno de los militares procesados hizo un video de cuando golpeaban a las víctimas del caso Las Malvinas

El perito confirmó que se grabó un video sobre las agresiones a los menores de edad del caso Las Malvinas.

Casi cuatro horas duró la audiencia del caso Las Malvinas de este 11 de noviembre de 2025, en el cual la Fiscalía investiga a 17 militares por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de tres adolescentes y un niño en Guayaquil. Durante la diligencia, un perito de la Policía Nacional confirmó que uno de los sospechosos grabó un video y que cuatro uniformados golpearon a las víctimas.

La revelación se conoció durante la audiencia de este martes, la cual se desarrolló de forma telemática.

Allí, la Fiscalía realizó la práctica de sus pruebas en conta de los militares involucrados, quienes están procesados por haber detenido a Josué, Ismael, Nehemias y Steven cerca del centro comercial Mal del Sur, en Guayaquil, la noche del pasado 8 de diciembre y llevarlos en dos camionetas de las Fuerzas Armadas, tras lo cual los reportaron como desaparecidos.

De acuerdo con la declaración del perito, uno de los militares tomó un teléfono celular y grabó el momento en que uno de los uniformados golpeó a dos de los menores de edad con el fusil, mientras las víctimas, de entre 11 y 15 años, se cubrían el rostro.

Militares agredieron con un fusil y correas

Además del arma, señala el informe, los menores de edad fueron agredidos con hasta 30 correazos y obligados a sacarse su ropa. De los 17 procesados, cuatro militares son señalados por haber atacado a las víctimas, uno de ellos, un oficial que actuó con violencia habría tomado las prendas y las arrojó en la vía de tercer orden de Taura, en donde aseguran haberlos abandonado.

Ante el Tribunal también se conoció que la ropa hallada en esa parroquia del cantón Naranjal, en la provincia de Guayas, estaba incinerada. El agente de la Policía que participó en la reconstrucción del hecho, durante las investigaciones del caso, señaló que las prendas, dos camisetas y un interior tenían huellas de quemaduras.

La diligencia de este martes concluyó después de que la Fiscalía presentó a 11 testigos, quienes fueron convocados para respaldar la teoría del caso del Ministerio Público. El Tribunal suspendió la audiencia y dispuso que se reinstale alas 08:30 de este miércoles 12 de noviembre.

