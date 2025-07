Silencio sospechoso: ¿La política como negocio de ocasión?

El que la mayoría de los 15 expresidenciales de los comicios generales de 2025 no estén activos en la arena política no es nuevo. Lo mismo pasó como quienes contendieron por la banda presidencial en los procesos electorales pasados.

A Yaku Pérez no se lo escucha opinando sobre la coyuntura política. Tampoco a Lucio Gutiérrez, Gerson Almeida, Isidro Romero, Carlos Sagnay, Xavier Hervas, Pedro José Freile, César Montufar, Gustavo Larrea, Guillermo Celi, Juan Fernando Velasco, Ximena Peña. Ellos contendieron en las elecciones de 2021.

Si retrocedemos al 2017, la dinámica se repite. Patricio Zuquilanda, Iván Espinel, Cynthia Viteri, Abdalá Bucaram, Paco Moncayo y Washington Pesantez. A ellos se suman otras exfiguras para la presidencia: Otto Sonnenholzner, Jan Topic, Christian Zurita. Todos desaparecieron del debate político.

¿Por qué los políticos ya no opinan de la coyuntura política tras el término de los comicios?

Para Andrea Endara, politóloga y coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, estas actitudes no son nuevas. A su criterio, esto se debe a que ellos no responden a algo ni son representantes políticos de la organización. “Nosotros tenemos partidos de alquiler, que cada elección cambia de color, de ideología y de líder”.

A eso, el analista político Giuseppe Cabrera le agrega que ahora quienes le llevan la contraria al Gobierno son activistas en redes sociales, no políticos. “Los candidatos no son más que aventureros, se lanzan porque en ese momento el partido no quiere ser extinguido”.

Si desaparece de la palestra pública se lo va a tomar como alguien que solo está por el interés particular. Andrea Endara Politóloga y docente de la Universidad Casa Grande

¿A qué se debe esa postura?

Al final, expresa el analista político, ellos demuestran que más allá de su vanidad personal, no construyeron un proyecto político a largo plazo, como Yaku, dice. “La defensa del agua no es un proyecto de país, o sea, es solo una causa ni es un proyecto ideológico”.

Esto, a su juicio, demostraría que no hay líderes políticos que orientaran ideológicamente. Para Cabrera, la ideología, es una serie de ideas sistémicas, concretas, articuladas que responden a cómo administrar el Estado, pero también cómo administrar la vida.

O también porque están pensando en los próximos comicios, los seccionales, intuye Endara. Entonces, no pueden darse el lujo de opinar a favor o en contra del régimen, porque les podría afectar la estrategia que están haciendo, expone.

Esto es un síntoma de que las tiendas políticas no tiene un proyecto de país ni promueven ideas. Giuseppe Cabrera Analista político

O, agrega la docente, porque comprobaron de que no hay un espacio para una tercera vía, por lo que prefieren guardarse y dedicarse a sus temas privados hasta que encuentren una verdadera posibilidad de entrar nuevamente en política.

No obstante, lo que no se ve no se compra, sentencia Endara. “El que desaparezcan no los ayuda si es que quieren continuar con su carrera política”.

Sin embargo, el que la mayoría, luego de los comicios se hayan centrado en sus negocios, indica Cabrera, significa que “solo se lanzaron porque tenían los recursos para para hacerlo”. Es por eso por lo que sostiene que “ningún partido no representa nada, solo son etiquetas vacías para que alguien sea candidato”.

