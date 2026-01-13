Puerto López: ¿Qué vinculación investiga la policía con la matanza en la playa?

Tras el hallazgo de los restos humanos, la presencia policial es constante en las entradas y salidas de este cantón de la provincia de Manabí

La Policía Nacional del distrito Jipijapa mantiene abiertas varias líneas de investigación tras el hallazgo de cinco cabezas humanas en la playa Los Álamos, en el cantón Puerto López, un hecho que ha causado conmoción y profunda preocupación en esta comunidad del sur de la provincia de Manabí.

El teniente coronel Andrés Velasco, jefe policial del distrito Jipijapa-Puerto López, informó que una de las primeras hipótesis descartadas es que las víctimas se hayan dedicado a actividades pesqueras.

Por el contrario, explicó que las indagaciones apuntan a establecer si los cinco hombres tendrían relación o participación en la matanza ocurrida a finales de diciembre pasado, un ataque armado que dejó seis personas fallecidas, entre ellas una niña de un año y medio y su madre, además de varios ciudadanos vinculados al comercio de pescado.

Investigación en Puerto López: Policía analiza relación con matanza previa

De manera oficial, las víctimas fueron identificadas como Pedro Ángel Mero Muñoz (de 34 años), Jorge Luis Quijije Quijije (22) y Anthony Bartolo Anchundia Figuero (20), quienes no registraban antecedentes penales; además de Bernardo Ramón Medranda Mendoza (24 años), con antecedentes en 2025 por tenencia y porte de armas, y David Daniel Zambrano Cedeño (20), con antecedentes en 2024 por asociación ilícita, información que forma parte del análisis investigativo que desarrolla la Policía Nacional.

Velasco precisó que de acuerdo con los primeros elementos recabados, el hecho violento se habría perpetrado en altamar, lo que motivó la activación de acciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades.

Asimismo, el jefe policial indicó que todo habría ocurrido en horas de la madrugada, ya que personas que residen en la zona o que se hospedan en hoteles cercanos manifestaron no haber observado durante la noche movimientos inusuales o sospechosos en el sector donde posteriormente se realizó el hallazgo.

Cabezas halladas en playa: Avances y análisis policial

Sobre el paradero de los cuerpos, Velasco señaló que hasta el momento no existen mayores detalles, puesto que en el sitio únicamente fueron localizadas las cabezas, junto a un panfleto cuyo contenido es analizado por peritos de Criminalística como parte del proceso investigativo.

El jefe policial fue enfático al aclarar que estos hechos no corresponden a ataques contra turistas ni contra ciudadanos al azar, sino que se trataría de hechos selectivos en medio de una pugna interna atribuida al grupo delictivo Los Choneros, lo que respondería a presuntos ajustes de cuentas, según la evidencia levantada en el lugar.

Los restos fueron trasladados al centro forense de la ciudad de Manta, donde la mañana de ayer el ambiente se mantenía tranquilo y sin mayor movimiento.

Familias y autoridades reaccionan al hallazgo en Puerto López

De manera extraoficial se conoció que personas de una familia se acercaron al lugar, indicando ser allegadas de uno de los fallecidos. Sin embargo, se les informó que aún no era posible la entrega de los restos debido a los procedimientos en curso, por lo que se retiraron del sitio.

Además, el jefe policial confirmó que uno de los fallecidos sería oriundo de Guayaquil, lo que evidenciaría una migración delictiva de personas provenientes de otras ciudades para ejecutar hechos violentos.

Como parte de las acciones preventivas, las calles de acceso y salida de Puerto López permanecen resguardadas por personal policial, que ejecuta operativos de control de armas, municiones y explosivos, con el objetivo de brindar garantías de seguridad a la comunidad y a quienes visitan este territorio del sur de Manabí, en medio de una ola de violencia que mantiene en alerta a la población.

Puerto López bajo alerta por nueva ola de violencia

El impacto ha sido inmediato entre los lugareños, que aún no logran sobreponerse a las heridas dejadas por la violencia registrada a finales de 2025, cuando un ataque múltiple en el malecón dejó seis personas asesinadas, además de otras tres víctimas reportadas un día antes en un consultorio médico y en una vía de tierra. Ese antecedente mantiene latente el temor colectivo y eleva la preocupación ante este nuevo episodio.

