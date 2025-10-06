Expreso
Marlon Vargas enfatizó que el objetivo de las movilizaciones es exigir dignidad, justicia y paz, y no fomentar la violencia.
Marlon Vargas: "Nuestra lucha es contra la pobreza, no contra las ciudades"

La Conaie pide la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126 y la reducción del IVA del 15 % al 12 %

En medio de un contexto de movilización nacional, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, emitió un pronunciamiento dirigido a la ciudadanía de Quito y del país, en el que reiteró que la lucha del movimiento indígena no está dirigida contra las ciudades, sino contra “años de abandono, pobreza y desigualdad”.

Vargas enfatizó que el objetivo de las movilizaciones es exigir dignidad, justicia y paz, y no fomentar la violencia. “No queremos más desaparecidos ni asesinados por exigir dignidad”, expresó, en referencia a los hechos ocurridos durante las protestas recientes, que han dejado víctimas y detenidos.

Entre las principales demandas de la Conaie se encuentran la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel, y la reducción del IVA del 15 % al 12 %, al considerar que el incremento no ha contribuido a mejorar la seguridad ni la economía de los sectores populares.

Marlon Vargas rechazan vinculaciones con grupos ilegales

El dirigente también rechazó la estigmatización del movimiento indígena, negando vínculos con actos vandálicos o grupos ilegales. “Nuestra lucha es por la vida, la justicia y la paz”, afirmó, al tiempo que convocó a mantener las movilizaciones “con valentía y firmeza”.

La organización indígena ha solicitado además la liberación de los detenidos en Otavalo, garantías para la protesta social, y la intervención de organismos internacionales para investigar posibles abusos cometidos durante el paro nacional.

El Gobierno, por su parte, ha mantenido su postura de no negociar bajo presión, mientras se sostiene el estado de excepción en varias provincias del país. La tensión entre el Ejecutivo y los movimientos sociales continúa.

