Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

DANIEL NOBOA PRESIDENTE ECUADOR
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un evento de su agenda territorial.ARCHIVO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Daniel Noboa: "A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes"

El presidente reaccionó al anuncio del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, sobre "tomarse" la ciudad de Quito

El presidente Daniel Noboa se refirió este 5 de octubre de 2025 a las declaraciones del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, quien anunció la posibilidad de “tomarse” la ciudad de Quito en los próximos días.

RELACIONADAS

Luego de realizar distintas marchas en Chimborazo, Vargas mantuvo una reunión con comuneros de esa provincia, en la que instó a radicalizar el paro nacional y anunció la toma de Quito. “La Conaie y sus estructuras, con sus comunidades, federaciones y nacionalidades a nivel nacional, están en capacidad de tomar decisiones. Si hay que radicalizar, vamos a radicalizar el paro nacional; si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a tomarnos y vamos a decir: Quito, luz de América”, afirmó. El dirigente indígena aclaró que la manifestación llegará a la capital si Noboa no acoge sus demandas.

El dirigente indígena aclaró que la manifestación llegará a la capital si Noboa no acoge sus demandas. “Si el Gobierno no hace caso, creo que vamos a estar convencidos de tomarnos Quito. Ya no podemos seguir aguantando. La lucha, la resistencia continúa”, aseguró en un video difundido en redes sociales.

La respuesta de Daniel Noboa a Marlon Vargas

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el presidente Daniel Noboa reaccionó a las declaraciones de Vargas, adelantando que la fuerza pública actuará conforme a las amenazas que se presenten en el contexto de las movilizaciones por el paro nacional.

“Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes”, escribió el mandatario.

RELACIONADAS

Noboa también anunció que este lunes 6 de octubre de 2025 se trasladará a la Amazonía. “Nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde: estaremos mañana en Pastaza, junto a quienes sí construyen el país, ayudando a los que más lo necesitan para que produzcan más y salgan adelante”, expresó.

Además, el presidente aprovechó para anunciar una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8% durante los feriados del 9 de octubre y del 2 y 3 de noviembre. También informó que al sector público se le pagará el décimo tercer sueldo el 14 de noviembre, con el objetivo de dinamizar la economía. “Este país no se va a paralizar por unos cuantos que perdieron el negocio del contrabando y la minería ilegal”, concluyó Noboa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Exportadores de Ecuador piden apoyo a Europa para blindar al banano del narcotráfico

  2. En Tumbaco detienen a motorizados con armas de fuego

  3. Daniel Noboa: "A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes"

  4. Rusia lanza mayor ataque desde inicio de la guerra contra Leópolis: hay cinco muertos

  5. La semilla del ecuavóley profesional ya crece con la LNE Academy

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  2. Sevilla vs. FC Barcelona: dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Así quedó la tabla de posiciones tras Emelec vs. Deportivo Cuenca | LigaPro 2025

  4. Consulta popular 2025: La RC es calificada para hacer campaña contra la Constituyente

  5. Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha

Te recomendamos