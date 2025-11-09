Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

La alerta se originó durante el proceso de reorganización de personas privadas de libertad hacia la nueva cárcel de máxima seguridad.
La alerta se originó durante el proceso de reorganización de personas privadas de libertad hacia la nueva cárcel de máxima seguridad.Cortesía

Masacre en cárcel de Machala: SNAI confirma 4 fallecidos y 34 heridos

La alerta se originó durante el proceso de reorganización de reos hacia la nueva cárcel de máxima seguridad

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que el incidente registrado la madrugada del 9 de noviembre en el Centro de Privación de Libertad N.º 1 de Machala fue controlado en su totalidad al ingreso de la Policía. 

(Te puede interesar: Machala: un enfrentamiento más en la cárcel deja 4 muertos y 43 heridos)

Según el comunicado oficial, la alerta se originó durante el proceso de reorganización de personas privadas de libertad hacia la nueva cárcel de máxima seguridad. El operativo contó con el apoyo del ECU 911 y otras entidades de seguridad.

Tras la verificación conjunta con la Policía Nacional y el ECU 911, el SNAI precisó que no se ha registrado una nueva víctima mortal, por lo que la cifra oficial se mantiene en cuatro personas fallecidas y 34 heridas: 33 personas privadas de libertad y un policía. Este ajuste responde a la contrastación de los reportes iniciales con las fuentes técnicas responsables del levantamiento de información.

RELACIONADAS
La cifra se mantiene en cuatro personas fallecidas y 34 heridas: 33 personas privadas de libertad y un policía.
La cifra se mantiene en cuatro personas fallecidas y 34 heridas: 33 personas privadas de libertad y un policía.Cortesía

Además, el organismo informó que siete personas privadas de libertad fueron aprehendidas y entregadas a la autoridad competente, conforme a los procedimientos legales establecidos. El SNAI reiteró que los heridos reciben atención médica

Policía intervino y retomó el control

A su llegada, los agentes escucharon múltiples disparos y explosiones provenientes de varios pabellones. De inmediato se activó un operativo coordinado para evitar que la violencia se extendiera a otras áreas del centro carcelario.

(Te invitamos a leer: Varios privados de la libertad muertos en cárceles de Ecuador)

Penitenciaría del Litoral

Penitenciaría del Litoral: Policía confirma la muerte de seis reos

Leer más

Tras varios minutos de enfrentamientos, las fuerzas del orden lograron retomar el control del penal y asegurar las zonas afectadas. Luego, se verificaron las instalaciones para determinar la magnitud de los daños y el número de personas afectadas.

En los registros posteriores, los uniformados hallaron dos armas de fuego y tres artefactos explosivos presuntamente utilizados durante los disturbios. En septiembre de este año ya se registró una masacre en este penal, que dejó 15 fallecidos, entre ellos, un guía.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 10 de noviembre de 2025

  2. Celta vs Barcelona hoy, EN VIVO: hora, alineaciones, dónde ver el partido de LaLiga

  3. Masacre en cárcel de Machala: SNAI confirma 4 fallecidos y 34 heridos

  4. Clausuran módulos en La Bahía por venta ilegal de pirotecnia en Guayaquil

  5. Boca Juniors vs River Plate HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el Superclásico

LO MÁS VISTO

  1. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  2. Rayo Vallecano vs Real Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Corte de agua Guayaquil 9 de noviembre: Lista completa de zonas afectadas y horarios

  4. Inés Manzano responde a video de Aquiles Álvarez: "Eres un come..."

  5. Corte de agua en Guayaquil: ¿Qué zonas serán afectadas este 9 de noviembre?

Te recomendamos