Masacre en cárcel de Machala: SNAI confirma 4 fallecidos y 34 heridos

La alerta se originó durante el proceso de reorganización de personas privadas de libertad hacia la nueva cárcel de máxima seguridad.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que el incidente registrado la madrugada del 9 de noviembre en el Centro de Privación de Libertad N.º 1 de Machala fue controlado en su totalidad al ingreso de la Policía.

Según el comunicado oficial, la alerta se originó durante el proceso de reorganización de personas privadas de libertad hacia la nueva cárcel de máxima seguridad. El operativo contó con el apoyo del ECU 911 y otras entidades de seguridad.

Tras la verificación conjunta con la Policía Nacional y el ECU 911, el SNAI precisó que no se ha registrado una nueva víctima mortal, por lo que la cifra oficial se mantiene en cuatro personas fallecidas y 34 heridas: 33 personas privadas de libertad y un policía. Este ajuste responde a la contrastación de los reportes iniciales con las fuentes técnicas responsables del levantamiento de información.

Además, el organismo informó que siete personas privadas de libertad fueron aprehendidas y entregadas a la autoridad competente, conforme a los procedimientos legales establecidos. El SNAI reiteró que los heridos reciben atención médica

#ComunicadoOficial | El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/kYwYmequXE — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) November 9, 2025

Policía intervino y retomó el control

A su llegada, los agentes escucharon múltiples disparos y explosiones provenientes de varios pabellones. De inmediato se activó un operativo coordinado para evitar que la violencia se extendiera a otras áreas del centro carcelario.

Tras varios minutos de enfrentamientos, las fuerzas del orden lograron retomar el control del penal y asegurar las zonas afectadas. Luego, se verificaron las instalaciones para determinar la magnitud de los daños y el número de personas afectadas.

En los registros posteriores, los uniformados hallaron dos armas de fuego y tres artefactos explosivos presuntamente utilizados durante los disturbios. En septiembre de este año ya se registró una masacre en este penal, que dejó 15 fallecidos, entre ellos, un guía.

