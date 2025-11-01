Penitenciaría del Litoral: Policía confirma la muerte de seis reos

Los decesos se registraron entre el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre

Seis reos murieron en la Penitenciaría del Litoral entre el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.

Seis personas privadas de libertad murieron en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en el norte de Guayaquil, entre el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, confirmó la Policía Nacional.

Los reos fallecidos pertenecían a los pabellones tres y seis del reclusorio guayaquileño, según la institución, agregando que las unidades policiales se encuentran verificando más indicios relacionados a estos hechos.

Según información preliminar, un reo murió dentro de una celda el viernes 31, mientras que otros dos privados de libertad fallecieron en el policlínico del centro penitenciario. Ninguno presentaba signos de violencia.

Los cuerpos fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística para determinar las causas de las muertes. Unidades de la Policía Nacional siguen recabando indicios. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) no se ha pronunciado sobre estos decesos.

Muertes en cárceles de Ecuador

La mañana del pasado 28 de septiembre, dos reos aparecieron sin vida en el pabellón D del Centro de Rehabilitación Social de Loja. Otros internos alertaron la novedad a los guías penitenciarios.

Los dos privados de libertad fueron hallados sobre una litera, sin rastros de violencia. Ellos fueron identificados como Jorge Patricio Chalán Guaman, de 30 años, y Cristian Jhonatan Alvarado Jaramillo, de 33 años.

