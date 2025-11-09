Machala: un enfrentamiento más en la cárcel deja 4 muertos y 43 heridos

Cuatro presos murieron y 43 quedaron heridos tras un violento enfrentamiento; la Policía incautó armas y explosivos

Los privados de libertad heridos fueron llevados a distintas casas de salud de Machala.

Cuatro personas privadas de la libertad fallecieron y otras 43 resultaron heridas durante un enfrentamiento registrado la madrugada de este domingo 9 de noviembre en el Centro de Privación de Libertad (CPL) El Oro N.º 1, ubicado en Machala.

Según información de la Policía Nacional, el hecho se reportó cerca de las 03:00, cuando el ECU-911 alertó sobre detonaciones y disturbios al interior del recinto.

Policía intervino y retomó el control

A su llegada, los agentes escucharon múltiples disparos y explosiones provenientes de varios pabellones. De inmediato se activó un operativo coordinado para evitar que la violencia se extendiera a otras áreas del centro carcelario.

Tras varios minutos de enfrentamientos, las fuerzas del orden lograron retomar el control del penal y asegurar las zonas afectadas. Luego, se verificaron las instalaciones para determinar la magnitud de los daños y el número de personas afectadas.

Alrededor de las 02:45, se registraron nuevos incidentes en la cárcel de Machala que dejaron como saldo 4 fallecidos y al menos 43 heridos según información preliminar pic.twitter.com/sBGEd36sMe — Ecuador Informado (@ecuainformado) November 9, 2025

Heridos fueron trasladados a hospitales

El balance oficial confirmó la muerte de cuatro internos y 43 heridos con lesiones de distinta gravedad. Todos fueron trasladados a diferentes casas de salud de Machala para recibir atención médica.

Durante las operaciones también resultó herido un servidor policial, quien fue evacuado a un hospital cercano.

Hallan armas y explosivos

En los registros posteriores, los uniformados hallaron dos armas de fuego y tres artefactos explosivos presuntamente utilizados durante los disturbios.

Cabe recordar que en septiembre de este año ya se registró una masacre en este penal, que dejó 15 fallecidos, entre ellos, un guía.

Las autoridades mantienen un cerco de seguridad en el perímetro mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas y los responsables del amotinamiento.

