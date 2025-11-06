Expreso
Agentes de la policía acordonaron el área donde ocurrió la masacre en un billar de Machala
Masacre deja seis personas asesinadas en un billar de Machala

El ataque armado ocurrió la noche del jueves 6 de noviembre en la calle 10 de Agosto y 14ava Norte

Un ataque armado ocurrido la noche del jueves 6 de noviembre en un billar ubicado entre las calles 10 de Agosto y 14ava Norte, en el norte de Machala, dejó un saldo de seis personas muertas, entre ellas una mujer.

El ataque

Según informes policiales, cuatro hombres en motocicletas llegaron al establecimiento y abrieron fuego directamente contra las personas que se encontraban reunidas en el interior. El incidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas. Una de las víctimas fue hallada tendida en la vereda, mientras que los otros cuerpos fueron encontrados dentro del local.

Personal del Gir llegó al sitio y realizó una explosión controlada.

Descartan artefacto explosivo hallado en el centro, era solo tubos con cables

Investigación en marcha

Agentes de la Policía Nacional y de Criminalística llegaron al lugar para acordonar el área y recoger evidencias balísticas. Las autoridades están realizando las primeras diligencias para determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables. La comunidad está consternada, preocupada por el incremento de la violencia en la ciudad.

Aumento de la violencia en El Oro

Con este nuevo asesinato, la provincia de El Oro ha registrado 28 homicidios en los primeros seis días de noviembre. De este total, 20 muertes ocurrieron durante el reciente feriado, lo que refleja un preocupante aumento de la violencia en la región. Las autoridades aún no han confirmado si el ataque está relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan en Machala.

