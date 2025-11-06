Alerta de bomba en la avenida 9 de Octubre en Guayaquil

La ATM realizó el cierre de la vía para que la Policía realice los procesos necesarios.

Alrededor de las 18:00 del 6 de noviembre de 2025, se reportó una nueva alerta de bomba en el centro de Guayaquil, específicamente en la intersección de la avenida 9 de Octubre y Chile. La alarma fue dada por ciudadanos que alertaron a las autoridades tras avistar lo que parecen ser explosivos.

En redes sociales, usuarios compartieron videos de un cajero automático en la zona, en lo que se observa podrían ser tacos de dinamita, lo que genera una gran preocupación entre los vecinos y transeúntes.

Temblor en Ecuador hoy: fuerte sismo se sintió este 6 de noviembre Leer más

🚨 Se registra cierre vial en Av. 9 de Octubre y Baquerizo Moreno, debido a procedimiento de @PoliciaEcuador.



Nuestras unidades de la #ATM se encuentran atendiendo la novedad en el sitio.#CiudadDeTodos pic.twitter.com/WWEPMmuw7k — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) November 6, 2025

Al momento, la ATM informó el cierre vial en Av. 9 de Octubre y Baquerizo Moreno para el procedimiento, mientras se espera que el equipo Grupo de Intervención y Rescate (GIR) llegue hasta el sitio.

Cerca de las 19:45, personal de la policía ingresó neumáticos al perímetro de control, donde ya se encontraba personal del GIR, para lo que podría ser una detonación controlada. Al mismo tiempo, personal militar evacuó a los ciudadanos de los alrededores que estaban observando la situación.

Esta alerta no ha sido la única. Tras la explosión de un coche bomba en los exteriores del Mall del Sol, se reportaron más emergencias, aunque se descartó que involucraran explosivos: una en el Mercado Central y otra relacionada con el abandono de un vehículo en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad.

Noticia en desarrollo...

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO.EC