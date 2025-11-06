Temblor en Ecuador hoy: fuerte sismo se sintió este 6 de noviembre

La tarde de este 6 de noviembre de 2025, un sismo sorprendió a los habitantes de Puyo, en la provincia de Pastaza, según reportó el Instituto Geofísico (IG). El temblor ocurrió a las 18:11 y tuvo una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El IG indicó que el epicentro se localizó a 26.24 kilómetros de profundidad de Puyo, lo que clasifica al sismo como de origen intermedio. Afortunadamente, no se han reportado daños materiales ni víctimas hasta el momento.

[REVISADO]

Evento: igepn2025vuii

Ocurrido: 2025-11-06 18:11:11

Mag.: 4.4MLv

Prof.: 201.0 km

Lat.: 1.327° S

Long.: 77.827° W

Localizado: a 26.74 km de Puyo, Pastaza

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/AkeM3vK6he pic.twitter.com/n6fpdMxopn — Instituto Geofísico (@IGecuador) November 6, 2025

Décimo Tercer sueldo: Revisa aquí si tu empresa adelantará el bono navideño este año Leer más

Ecuador en el Cinturón de Fuego

Este evento sísmico resalta la ubicación de Ecuador en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta, donde ocurre el 85 % de la actividad sísmica mundial debido a la constante interacción de placas tectónicas.

Ante esta realidad, el Instituto Geofísico recomienda a la población estar preparada para posibles sismos. Entre sus sugerencias se incluye elaborar un plan de emergencia familiar y contar con una mochila de emergencia que contenga elementos básicos como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y un botiquín.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO