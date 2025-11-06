Black Friday 2025: ¿qué productos conviene comprar sí o sí?

Te dejamos una lista de artículos recomendables para adquirir en este Black Friday 2025

El Black Friday es una de las fechas más esperadas del año por los consumidores, no solo de Estados Unidos sino también de Ecuador, quienes desde ya esperan el gran día de los descuentos que ya se ha vuelto una tradición.

Con el evento programado para el 28 de noviembre, los ecuatorianos tienen una excelente oportunidad de aprovechar las ofertas en productos que usualmente tienen un precio elevado. Sin embargo, es importante saber qué productos son realmente convenientes comprar durante este evento para maximizar los ahorros.

Te dejamos una lista de artículos recomendables para adquirir en este Black Friday 2025.

Black Friday en Tecnología

Smartphones: Las principales marcas de teléfonos como Apple, Samsung, y Huawei suelen ofrecer descuentos importantes en modelos tanto de gama alta como media. Es el momento perfecto para cambiar de dispositivo o aprovechar ofertas especiales.

Laptops y Tablets: Las computadoras portátiles y las tablets de marcas como HP, Lenovo, y Apple suelen tener rebajas, lo que representa una excelente oportunidad para quienes necesitan renovar su equipo de trabajo o estudio.

Televisores: Las grandes marcas de televisores, también ofrecen descuentos en modelos de última tecnología, como pantallas 4K, OLED y QLED.

Accesorios tecnológicos: Artículos como auriculares, teclados, y mouses también se encuentran con grandes rebajas.

Electrodomésticos

Electrodomésticos pequeños: Aparatos como licuadoras, cafeteras, tostadoras, y hornos microondas suelen tener grandes descuentos, lo que permite renovar la cocina sin gastar demasiado.

Refrigeradores y lavadoras: Las grandes compras de electrodomésticos también suelen estar a la venta con importantes rebajas, lo que puede resultar una inversión inteligente.

Aires acondicionados: Los electrodomésticos para el hogar, como los aires acondicionados y ventiladores, tienen precios más bajos durante este evento.

Viajes y experiencias

Paquetes turísticos: Algunas agencias de viajes ofrecen descuentos exclusivos en paquetes turísticos a destinos nacionales e internacionales durante el Black Friday, lo que permite planificar unas vacaciones a precios más accesibles.

Alojamientos: Hoteles y plataformas de reservas también ofrecen tarifas especiales durante este evento, lo que hace del Black Friday un buen momento para reservar alojamiento para próximas escapadas.

Consejos para aprovechar el Black Friday en Ecuador

Para aprovechar al máximo el Black Friday 2025 es clave planificar con anticipación, haciendo una lista de los productos deseados para evitar compras impulsivas. Además, es fundamental comparar precios, ya que aunque los descuentos son tentadores, es importante asegurarse de que la rebaja sea realmente significativa en comparación con el precio habitual. La compra en línea también se presenta como una opción conveniente, ya que ofrece descuentos adicionales y la ventaja de evitar las largas filas en tiendas físicas. Finalmente, es esencial revisar las políticas de devolución, especialmente si el producto no cumple con las expectativas, para asegurarse de poder realizar un cambio o reembolso sin complicaciones.

