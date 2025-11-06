Descartan artefacto explosivo hallado en el centro, era solo tubos con cables

Una mujer fue la que identificó el bulto de supuestos explosivos

La tarde del jueves 6 de noviembre, se generó una alerta en el centro de Guayaquil por la presencia de un supuesto artefacto explosivo en un cajero automático, ubicado en la intersección de las calles 9 de Octubre y Chile. La alarma fue emitida alrededor de las 18:00 horas, tras el hallazgo de un bulto sospechoso por parte de una mujer que se disponía a retirar dinero.

Según testigos, la mujer identificó lo que parecía un taco de dinamita de color rojo, y al percatarse del peligro, decidió alejarse rápidamente, alertando a otros transeúntes. Acto seguido, Alexis, un trabajador de un restaurante cercano, notificó la emergencia al ECU-911, lo que dio inicio a la intervención policial.

Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Metropolitana, quienes acordonaron el área y evacuaron a los comerciantes y ciudadanos en un radio de dos cuadras, hasta la calle Baquerizo Moreno. La situación causó tensión en la zona, pero no pasó a mayores durante la espera.

Cerca de una hora después, el gobernador del Guayas, Humberto Plaza, junto con personal de las Fuerzas Armadas, arribaron al lugar. Plaza informó que dos personas habían sido detenidas en relación con el incidente, aunque destacó que aún no se confirmaba si se trataba de un ataque intencional.

Se descartó que fuera dinamita

Finalmente, el coronel Christian Rengifo, jefe de coordinación operacional de la zona 8, y el gobernador Plaza, descartaron que se tratara de un artefacto explosivo. Según confirmaron, lo que generó la alarma no era dinamita, sino seis tubos de cartón atados con cinta negra y cables, diseñados para simular un dispositivo explosivo.

Detenidos

En cuanto a las personas supuestamente involucradas, el gobernador confirmó que solo una persona había sido aprehendida. El oficial Rengifo, en cambio, detalló que este sujeto, de 22 años, no presentaba antecedentes penales y no conocían si tal vez podría relacionarse a algún grupo criminal.

“Dimos con él por las grabaciones de la entidad financiera afectada, la empresa nos facilitó los videos. A él se lo halló aproximadamente 20 minutos después en la zona de la 9 de Octubre y admitió ser el involucrado pero se acogió al silencio”, agregó.

