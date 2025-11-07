"¡Mi hija está ahí adentro!": gritos y horror tras masacre en billar de Machala

Las autoridades investigan si el ataque responde a un ajuste de cuentas entre bandas vinculadas al chulco

Seis personas murieron y dos resultaron heridas tras un ataque armado en el billar La Parada 5, en Machala.

Seis personas murieron y dos resultaron heridas tras un ataque armado registrado la noche del jueves 6 de noviembre en el billar La Parada 53, ubicado en el norte de Machala. Según el parte policial, cuatro de las víctimas eran ciudadanos colombianos presuntamente vinculados al sistema de préstamos ilegales conocido como “gota a gota”.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30, cuando dos hombres con cascos ingresaron al establecimiento portando armas de fuego. Las detonaciones fueron inmediatas, sin mediar palabra. En el lugar se encontraron al menos 20 indicios balísticos, entre vainas calibre 9 mm y 3.80.

Entre los fallecidos se encuentra Kehila Yiseth Quiceno Salazar, de 17 años, ciudadana colombiana, quien recibió múltiples impactos de bala. También murieron su pareja, de nacionalidad colombiana; Pablo Antonio García Jama, ecuatoriano con antecedentes por robo; y tres ciudadanos más: dos colombianos y un venezolano.

Las autoridades investigan si el ataque responde a un ajuste de cuentas entre bandas vinculadas al chulco. Fabricio Cruz / Expreso

Se investiga un ajuste de cuentas entre bandas

Las autoridades investigan si el ataque responde a un ajuste de cuentas entre bandas vinculadas al chulco. El coronel Milton Montalvo, jefe de la Zona 7 de la Policía Nacional, indicó que las víctimas estarían relacionadas con redes de préstamos ilegales que operan en Machala y cantones cercanos.

El establecimiento fue clausurado por la Intendencia de Policía de El Oro tras confirmarse la presencia de una menor de edad entre los fallecidos. Aunque el local contaba con permisos en regla, se abrió un proceso administrativo para determinar si el cierre será definitivo.

El hecho ha generado temor entre los vecinos del sector, quienes prefieren no dar declaraciones por seguridad. Las investigaciones continúan para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

