Masacre en Rocafuerte, Manabí, deja 8 muertos y 1 herido dentro de una cantina

Ocho personas murieron y una resultó herida tras un ataque armado en una cantina del sector El Cerrito, en Rocafuerte, Manabí

Presencia policial y militar en los exteriores de la cantina donde ocurrió la masacre en Rocafuerte.

El horror volvió a estremecer a Manabí. Ocho personas murieron y una resultó herida tras un ataque armado ocurrido la tarde de este sábado 25 de octubre en una cantina del sector El Cerrito, en el cantón Rocafuerte.

Según versiones preliminares, varias personas compartían bebidas y jugaban naipes en el establecimiento cuando sujetos fuertemente armados irrumpieron en el lugar y dispararon de manera desenfrenada, sin dar oportunidad a las víctimas de ponerse a salvo.

De acuerdo con fuentes policiales, cuatro personas fallecieron en el lugar del ataque y otras cuatro murieron posteriormente en un centro de salud debido a la gravedad de sus heridas. El hecho generó escenas de pánico, mientras los moradores intentaban auxiliar a los heridos y daban aviso a las autoridades.

Te invitamos a leer | Siete detenidos dejó operativo en Puerto López contra presuntos extorsionadores

La comunidad se encuentra sumida en la conmoción. Rocafuerte, tradicionalmente un cantón tranquilo, no está acostumbrado a hechos de tanta violencia, y los vecinos aseguran que el miedo se ha apoderado del sector. “Nunca habíamos vivido algo así, los disparos no paraban”, relató un habitante de El Cerrito.

Siete detenidos dejó operativo en Puerto López contra presuntos extorsionadores Leer más

En los exteriores de la propiedad, la presencia militar y policial se ha intensificado, mientras agentes de Criminalística y de la Dinased realizan el levantamiento de indicios y la identificación de las víctimas.

Un año sangriento en Manabí

Las cifras de muertes violentas en la provincia ya superaban las 1.000 en lo que va del año 2025, y con esta nueva masacre se profundiza uno de los años más sangrientos y violentos que ha vivido la región.

La Policía Nacional investiga las causas del ataque y no descarta que esté relacionado con enfrentamientos entre grupos delictivos que operan en la zona.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí.