Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

Presencia policial y militar en los exteriores de la cantina donde ocurrió la masacre en Rocafuerte.
Presencia policial y militar en los exteriores de la cantina donde ocurrió la masacre en Rocafuerte.Alejandro Giler

Masacre en Rocafuerte, Manabí, deja 8 muertos y 1 herido dentro de una cantina

Ocho personas murieron y una resultó herida tras un ataque armado en una cantina del sector El Cerrito, en Rocafuerte, Manabí

  • Alejandro Giler

El horror volvió a estremecer a Manabí. Ocho personas murieron y una resultó herida tras un ataque armado ocurrido la tarde de este sábado 25 de octubre en una cantina del sector El Cerrito, en el cantón Rocafuerte.

Según versiones preliminares, varias personas compartían bebidas y jugaban naipes en el establecimiento cuando sujetos fuertemente armados irrumpieron en el lugar y dispararon de manera desenfrenada, sin dar oportunidad a las víctimas de ponerse a salvo.

RELACIONADAS

De acuerdo con fuentes policiales, cuatro personas fallecieron en el lugar del ataque y otras cuatro murieron posteriormente en un centro de salud debido a la gravedad de sus heridas. El hecho generó escenas de pánico, mientras los moradores intentaban auxiliar a los heridos y daban aviso a las autoridades.

Te invitamos a leer | Siete detenidos dejó operativo en Puerto López contra presuntos extorsionadores

La comunidad se encuentra sumida en la conmoción. Rocafuerte, tradicionalmente un cantón tranquilo, no está acostumbrado a hechos de tanta violencia, y los vecinos aseguran que el miedo se ha apoderado del sector. “Nunca habíamos vivido algo así, los disparos no paraban”, relató un habitante de El Cerrito.

detenidos en Puerto López

Siete detenidos dejó operativo en Puerto López contra presuntos extorsionadores

Leer más

En los exteriores de la propiedad, la presencia militar y policial se ha intensificado, mientras agentes de Criminalística y de la Dinased realizan el levantamiento de indicios y la identificación de las víctimas.

Un año sangriento en Manabí

Las cifras de muertes violentas en la provincia ya superaban las 1.000 en lo que va del año 2025, y con esta nueva masacre se profundiza uno de los años más sangrientos y violentos que ha vivido la región.

La Policía Nacional investiga las causas del ataque y no descarta que esté relacionado con enfrentamientos entre grupos delictivos que operan en la zona.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Masacre en Rocafuerte, Manabí, deja 8 muertos y 1 herido dentro de una cantina

  2. Viticultores abandonan sus viñedos

  3. Barcelona sin público, pero con corazón venció 1-0 a Libertad en el Monumental

  4. Fórmula Uno: fecha y hora del Gran Premio de México donde Verstappen es favorito

  5. Robos y agresiones en la Metrovía: a quiénes detuvo la Policía en estación Mapasingue

LO MÁS VISTO

  1. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  2. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  3. María Paula Christiansen es mencionada en el caso Villavicencio

  4. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  5. Operativo policial en La Joya: Esto encontraron en seis viviendas

Te recomendamos