Restos humanos, panfletos y motos quemadas mantienen en vilo a Machala

Una serie de hallazgos mantuvo en alerta a los habitantes de Machala durante la mañana de este miércoles 29 de octubre. En distintos sectores de la ciudad se encontraron motocicletas incendiadas, restos humanos y panfletos con mensajes amenazantes. Las autoridades confirmaron que todos los indicios corresponderían a una misma persona.

Cerca de las 05:00, un trabajador bananero que se dirigía a su jornada laboral se topó con una escena impactante en la vía La Primavera, al norte de Machala. Entre el humo y la oscuridad, observó dos motocicletas envueltas en fuego y lo que parecían restos de una persona.

La Policía Nacional llegó minutos después y verificó que los vehículos estaban completamente destruidos. En el lugar confirmaron las piezas anatómicas, que fueron levantadas por agentes de Criminalística.

Panfletos en el sur de la ciudad

Casi al mismo tiempo, agentes acudieron al cruce de la avenida Las Américas y la 22 Av. Sur, frente a un mercado, tras una alerta del ECU-911 Machala. En el sitio se halló una funda negra con restos de una persona y varios panfletos con amenazas.

Hielera con cabeza humana y panfletos dejada en urbanización de Machala. faBRICIO CRUZ

Vecinos que prefirieron mantener el anonimato indicaron que varios sujetos, movilizados en motocicletas y un automóvil, dejaron el bulto en la vía y se retiraron rápidamente. Los panfletos contenían mensajes dirigidos a una persona o grupo, junto con hojas que mostraban fotografías de perfiles. Dinased levantó los indicios y continúa con las investigaciones.

Restos hallados bajo un puente

A las 06:00, moradores del sector Buenavista alertaron sobre la presencia de partes anatómicas en el puente ubicado en la Circunvalación Norte. Agentes de la Policía confirmaron que se trataba de extremidades humanas.

La escena fue acordonada mientras Criminalística y Dinased realizaban el levantamiento de los indicios. Todo apunta a que los restos corresponden a la misma víctima cuyos elementos fueron abandonados en otros sectores de la ciudad.

Esto encontraron en una hielera

La cadena de hallazgos comenzó cerca de la medianoche, cuando el ECU-911 recibió una alerta desde la urbanización. Según el informe policial, dos hombres en motocicleta dejaron una hielera frente a la garita de seguridad y se retiraron.

El guardia de turno revisó el contenedor y descubrió en su interior una cabeza humana y panfletos con mensajes amenazantes. Las autoridades presumen que se trata de la misma persona cuyos restos aparecieron horas después en distintos puntos de Machala.

