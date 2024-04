¿Por qué Daniel Noboa pidió la renuncia de la ministra de Energía y Minas?

Luego de que el Ministerio de Energía y Minas anunciara la aplicación de "racionamientos temporales" tras los repentinos apagones del fin de semana en varias provincias del país, el presidente Daniel Noboa se pronunció sobre el tema: declaró en emergencia al sector eléctrico y pidió la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo.

Además, el presidente de la República señaló que presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por sabotaje en plantas de energía eléctrica del país. "En ciertas plantas eléctricas ha habido sabotaje, nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen, miserables, la última semana antes de una consulta popular, porque saben que la tenían perdida", indicó.

El primer mandatario también añadió que "toda persona involucrada será considerada una traidora a la patria y una amenaza a la seguridad nacional". Acto seguido dijo que no habrán más apagones durante esta semana. "Nadie me va a cuentear, en el último segundo, de que tenemos que darle cinco horas de apagón a Guayas, no vamos a dar más apagones esta semana", recalcó.

¿Por qué le pidieron la renuncia a la ministra de Energía, Andrea Arrobo?

En medio de la crisis energética y por el manejo de la misma, Daniel Noboa pidió la renuncia de Andrea Arrobo, quien se desempeñaba como la titular de la cartera de Energía y Minas desde el 23 de noviembre de 2023, cuando fue posesionada en el Palacio de Carondelet. Ella, el viernes pasado, había asegurado que no habría apagones a corto plazo pese a señalar que el embalse más grande del país estaba en su nivel mínimo.

Andrea Arrobo fue posesionada como ministra de Energía y Minas por el presidente Daniel Noboa. X RecNaturalesEC

Los apagones regresaron al país pese a que el 23 de febrero de este año, el ministerio de Energía, liderado por Andrea Arrobo, anunció que no habrían más cortes de energía eléctrica. En un tweet publicado en aquella fecha, el ministerio escribió: "El Comité de Crisis del sector eléctrico realizó la evaluación del último reporte del estiaje 2023 - 2024; y, determinó que se acabaron los apagones".

El Gobierno de Daniel Noboa anunció que presentó una denuncia por sabotaje en el sector eléctrico del país, pero no dijo nada con respecto a alguna investigación contra Andrea Arrobo por su manejo de la crisis, a más de pedirle su renuncia. Desde la Asamblea Nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana no ha descartado un posible juicio político a Arrobo.

